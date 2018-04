ČTK

Po vynesení rakve z letadla a uložení na katafalk zazněla píseň Čechy krásné, Čechy mé, která provázela také návrat kardinála Berana z koncentračního tábora. Vojenský kaplan pronesl krátkou modlitbu a za český stát přivítal kardinála Berana předseda Senátu Milan Štěch.

Po společném zpěvu státní hymny byla rakev naložena do pohřebního vozu a odjela směrem do Dejvic a do Strahovského kláštera. Na Strahov rakev s ostatky zamíří proto, že kardinál Beran pronesl ve strahovské bazilice své poslední kázání před zatčením komunistickými bezpečnostními složkami 18. června 1949.

Pro ostatky kardinála Berana letěla do Vatikánu delegace církevních a státních představitelů vedená ministrem kultury Iljou Šmídem. Ministr zahraničí Martin Stropnický cestu zrušil ze zdravotních důvodů.

1/2 Chtěl bych aspoň touto cestou přivítat s pohnutím a pokorou pana kardinála Berana v České republice. Konečně spočine v rodné zemi a bude tak naplněna jeho poslední vůle. Byl a zůstane navždy jednou z nejvýznačnějších osobností naší novodobé historie. pic.twitter.com/lW5tgITPUS — Martin Stropnický (@stropnickym) 20. April 2018

„Jeho život odráží nejtragičtější období českých dějin. Nezlomil ho nacismus, ani komunismus. Skloňme se v tiché úctě a pokoře před tímto výjimečným, neokázale statečným a příkladně charakterním mužem,” uvedl Stropnický na Twitteru.

Královská kanonie premonstrátů na Strahově uctí památku kardinála Berana veřejně přístupnou modlitební vigilií. Ostatky kardinála zůstanou v bazilice přes noc a v sobotu vyjde procesí s ostatky směrem na Hradčany.

V katedrále sv. Víta bude mše a po ní bude rakev s ostatky kardinála vystavena po tři dny k veřejné úctě. Po večerní bohoslužbě 23. dubna bude uložena v katedrále, nikoli však pod zem, ale do nově zřízeného sarkofágu v kapli sv. Anežky.