Karolina Brodníčková, Právo

„Mohlo by se to jevit jako nabídka, která se těžko odmítá. Za mě – měli bychom dnes rozhodnout o tom, že vstoupíme s hnutím ANO do koaličních jednání. Pokud se ukáže, že veškeré podmínky, které ČSSD zformuluje, budou splněny, tak z toho pohledu si myslím, že bychom mohli zahájit jednání o koaliční spolupráci a pak jej uzavřít,“ řekl v pátek novinářům místopředseda ČSSD a pardubický hejtman Martin Netolický.

Podle něj by měla ČSSD trvat na tom, aby jakýkoliv člen vlády, který bude odsouzen, byť nepravomocně, musel rezignovat. To by se mohlo dotknout trestně stíhaného premiéra Andreje Babiše.

Zakotvení v koaliční smlouvě



„Je to jedna z variant. Budeme chtít, pokud se rozhodneme jednat s hnutím ANO, aby to byla přímo součást koaliční smlouvy, že jakýkoliv člen vlády, který by byl byť nepravomocně odsouzený, by měl z vlády odejít. Dokonce si myslím, že by potom koaliční vláda přestala být platná,“ dodal Netolický.

Taková podmínka by podle místopředsedy neměla být součástí žádného jiného dokumentu než přímo koaliční smlouvy. „Byl by to komplex podmínek. Dnes od předsednictva očekávám, že zformuluje podmínky, za kterých by ČSSD byla ochotná jít do vládní spolupráce s hnutím ANO,“ dodal Netolický.

Koaliční smlouva by měla obsahovat i ustanovení, jak se budou strany chovat v případě sporů. „Bude existovat smírčí řízení, že se budou zástupci stran scházet ke koaličním jednáním. K tomu programové priority a důstojné zastoupení ČSSD ve vládě,“ dodal Netolický k návrhu koaliční smlouvy.

O vládním angažmá by podle Netolického mohl už příští týden jednat Ústřední výkonný výbor ČSSD. Ten by měl následně vyvolat vnitrostranické referendum.