Karolina Brodníčková, Barbora Zpěváčková, Novinky, Právo

„Vnitro nám dají,“ potvrdil Právu jeden z poslanců. „To by mohlo zavřít pusu všem kritikům vstupu do koalice,“ odhadl další z členů klubu ČSSD.

„O vstupu do koalice však předsednictvo v pátek nerozhodne. Rozhodne, zda budeme v jednáních pokračovat a formulovat principy koaliční smlouvy,“ řekl ve čtvrtek předseda ČSSD Jan Hamáček po setkání s prezidentem Milošem Zemanem na Hradě. [celá zpráva]

„My jsme si pouze vyslechli možnosti, které prezentovalo hnutí ANO,“ vrátil se k pondělní schůzce špiček ČSSD a hnutí ANO. „Já jsem řekl, s čím bych byl spokojen, co je důstojné zastoupení soc. dem. Podmínky stále platí. Hnutí ANO je vzalo na vědomí,“ poznamenal Hamáček.

Situaci ve čtvrtek probral Hamáček i s poslaneckým klubem soc. dem., v pátek ji posoudí grémium a pak zmíněné předsednictvo ČSSD.

Poslanci se dověděli rámec podmínek, které bude řešit předsednictvo. Bylo to pracovní zajímavé setkání. Byl jsem rád za živou diskusi Jiří Zimola

Spekulací a možných verzí případné spolupráce ČSSD a ANO kolovalo ve Sněmovně hned několik. Podle některé by ČSSD měla získat resort práce a sociálních věcí, podle druhé zase zemědělství.

Předseda ČSSD ve čtvrtek popřel informaci, že by jeho strana dostala od ANO návrh na obsazení ministerstev školství, zahraničí, kultury, obrany a zemědělství. Večer se objevila informace, že první čtyři resorty platí a pátým je místo zemědělství vnitro, o které se nejvíc bojuje.

A pak se objevila další horká varianta: vnitro, kultura, zahraničí, MPSV a zemědělství.

„Poslanci se dověděli rámec podmínek, které bude řešit předsednictvo. Bylo to pracovní zajímavé setkání. Byl jsem rád za živou diskusi,“ řekl po jednání klubu novinářům první místopředseda ČSSD Jiří Zimola.

Poslanec Petr Dolínek podotkl: „Bavili jsme se o tom, že je potřeba mít vládu. Není to o tom, že jsou tři nebo čtyři ministři. Řešili jsme hodnoty té vlády.“

Poslanec Lubomír Zaorálek v ČT zdůraznil, že jediné, kdo nakonec může o vstupu do vlády rozhodnout, je vnitrostranické referendum. Sám je však ke vstupu do vlády pesimistický.

„To, co nám vadí, toho je poměrně hodně a ty věci jsou vážné. Jsme svědky toho, že ve Sněmovně úspěšně funguje koalice hnutí ANO, SPD a komunistů. Ta se dokáže domluvit nejlépe ze všech. Spolehlivý celek Okamura, komunisté, ANO funguje celý týden bezvadně,“ uvedl s tím, že má pochyby, zda ANO jednání s ČSSD myslí vážně.

Vadí spor o inspekci

Případné vyjednávání o vládě nyní podle Hamáčka ztížil fakt, že hnutí ANO společně s komunisty a SPD ve Sněmovně protlačilo do čela komise pro kontrolu GIBS svého poslance.

Premiér a lídr ANO Babiš navrhne totiž i šéfa GIBS. Soc. demokratům se dlouhodobě nelíbí, že ANO používá v dolní komoře hlasovací koalici s SPD a KSČM.

„To, co se stalo včera, komplikuje vztahy do budoucna. Určitě potom i tuto otázku otevřeme, to znamená, jakým způsobem by měla být kontrolována GIBS,“ řekl Hamáček.

Ještě ostřeji se vyjádřil předseda klubu ČSSD a člen grémia Jan Chvojka.

„Já bych jako člen ČSSD nejraději vyzval vedení strany, ať ukončí jednání s hnutím ANO, protože tady máme jasně fungující koalici, která si to, co chce, prohlasuje. Ukázalo se, že by ČSSD byla v možné koalici do počtu,“ dodal.

„Jsme státotvorní“

V ČSSD se ale ozývají i podporovatelé spolupráce s ANO. Ještě v pondělí před samotným jednáním špiček strany s hnutím rozeslal člen krajského výkonného výboru jihočeské ČSSD Jaroslav Kupsa dopis, v němž žádá o podporu společné vládě.

Právo tento dopis získalo. Kupsa, který je blízkým kolegou prvního místopředsedy ČSSD a šéfa jihočeské soc. dem. Jiřího Zimoly, v něm navrhuje, aby členové krajské buňky hlasovali per rollam o usnesení s doporučením, aby vyjednávači udělali maximum pro vstup ČSSD do vlády.

„V současné době, kdy je zapotřebí vznik stabilní vlády, bychom měli ukázat, že jsme státotvorná strana. Vstup do vlády vidí KVV ČSSD Jihočeského kraje jako cestu k záchraně ČSSD a prosazení našeho sociálnědemokratického programu.“