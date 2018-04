Renáta Bohuslavová, Novinky

„Prezident mi sdělil, že už nechce dále prodlužovat situaci, kdy je tady vláda bez důvěry,“ řekl po jednání předseda lidovců. Miloš Zeman dlouhodobě prosazuje, aby byla vláda s důvěrou sestavená do konce června a podle Bělobrádka příliš nepočítá s tím, že by to tak nebylo.

„Pokud by dál tato situace pokračovala, tak bude prezident jednat a je to i na ústavní žalobu. To je věc, která jde proti duchu ústavy,” řekl po jednání Bělobrádek.

Ústavní žalobu podává Senát se souhlasem Poslanecké sněmovny proti prezidentu republiky k Ústavnímu soudu. A to pro velezradu nebo pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku.

Dále zopakoval, že obě současné varianty, ať už menšinová koaliční vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů, nebo jednobarevná vláda ANO s podporou KSČM a SPD, jsou pro lidovce nepřijatelné. Bělobrádek očekává, že právě pro jednu z těchto variant bude prezident hledat podporu i na sobotním sjezdu komunistů, kde Zeman vystoupí jako host.

Sám prezidentovi představil další varianty možné vlády - bez lídrů stran nebo poloúřednickou variantu i tu, kterou ve Sněmovně navrhl minulý týden, tedy vytvoření menšinové vlády z tzv. opozičních demokratických stran, které mají ve Sněmovně 85 hlasů. To však nepodpořili ani možní koaliční partneři. [celá zpráva]

Schůzky na Hradě pokračují



Už v úterý odpoledne za Milošem Zemanem na Hrad dorazil předseda druhé a třetí nejsilnější strany ve Sněmovně, Petr Fiala z ODS a lídr Pirátů Ivan Bartoš.

Po jednání řekli, že pro Miloše Zemana je Andrej Babiš jediným, kdo může sestavovat vládu. Zeman podle Bartoše zároveň upřednostňuje menšinovou vládu ANO s ČSSD, nikoli tu s podporou SPD. [celá zpráva]

Ve čtvrtek se Zemanem sejde předseda ČSSD Jan Hamáček. Ten by ho měl informovat i o průběhu jednání s hnutím ANO. O tom, zda sociální demokraté nabídku přijmou, bude v pátek rozhodovat grémium a předsednictvo.