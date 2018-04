Karolina Brodníčková, Právo

Toho by však chtěl vybrat premiér v demisi sám, ČSSD by jej pouze schválila. Právu to potvrdil zdroj z poslaneckého klubu soc. dem., který si nepřál být jmenován. Dodal, že sociální demokracie není z nabídky vůbec nadšená.

V pátek ji posoudí předsednictvo ČSSD. Pokud by na ni kývlo, o vstupu do vlády by mělo rozhodnout vnitrostranické referendum.

Místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek Právu řekl, že jsou to hezké spekulace, ale není to pravda.

ANO odmítlo Okamuru



Babišova nabídka směrem k ČSSD padla na pondělním nočním jednání o vládě mezi špičkami ANO a soc. dem. O schůzku požádal poté, co výbor ANO nedoporučil vládní spolupráci s SPD Tomia Okamury.

První kolo jednání mezi soc. dem. a ANO skončilo 5. dubna poté, co Babiš odmítl požadavky ČSSD, aby coby trestně stíhaná osoba z kabinetu odešel, nebo pustil soc. dem. resort vnitra či financí. Konec jednání posléze stvrdilo předsednictvo ČSSD i sjezd strany v Hradci Králové.

ČSSD a ANO by měly dohromady ve Sněmovně 93 poslanců, jejich menšinovou vládu by mohli podpořit komunisté. Ti však ještě informace o rozložení sil v případné koalici nedostali. Očekávají jejich získání do konce týdne, aby je vedení strany mohlo v sobotu předložit na volebním sjezdu KSČM.

„Pokud se aktéři toho jednání sami nepochlubili, tak nejsme od toho, abychom nějaké dílčí informace vynášeli na světlo,“ komentoval to místopředseda KSČM Jiří Dolejš. „Předseda by měl být informován tak, aby měl co sdělit našemu sjezdu,“ dodal.

Spekuluje se o tom, že by se nominantem na ministra vnitra mohl stát bývalý předseda klubu ČSSD Jeroným Tejc, který ze strany odešel po volbách do Sněmovny loňského roku, v nichž sám již nekandidoval. [celá zpráva]