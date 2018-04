jas, Novinky

Lídr ANO by měl prezidenta seznámit se změnami, které ve vyjednávání v uplynulých hodinách nastaly.

Poněkud paradoxně tak Babiš půjde za prezidentem ještě před tím, než se v pondělí večer uskuteční další kolo obnovených jednání se sociálními demokraty.

Premiér v demisi míří za Zemanem v posledních týdnech už poněkolikáté. V tomto týdnu spolu naposledy jednali v úterý za situace, kdy Babiš referoval o fiasku vyjednávání mezi hnutím ANO a ČSSD. [celá zpráva]

Zeman tehdy doporučil premiérovi v demisi, aby se pokusil jednat o podpoře kabinetu s komunisty a SPD Tomia Okamury. Následně prezident přijal i představitele obou zmíněných partají.

Pan prezident přijme na zámku v Lánech v neděli dne 15. dubna 2018 v 15:00 hodin na jeho žádost premiéra Andreje Babiše. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 13. dubna 2018

Okamura ve čtvrtek odpoledne naznačoval, že dohoda o vládě podporované SPD a KSČM je blízko, [celá zpráva] čáru přes tyto úvahy však učinilo večerní jednání vedení ANO, které doporučilo návrat babišovců k jednání s ČSSD. [celá zpráva]

Předseda SPD Tomio Okamura

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Okamura v pátek uvedl, že je vývojem, který jeho hnutí staví na vedlejší kolej, „neuvěřitelně nemile překvapen”. [celá zpráva]

Zemana čekají v příštím týdnu rozhovory i s dalšími politiky. V úterý by měl přijmout šéfa ODS Petra Fialu a lídra Pirátů Ivana Bartoše, o den později by měl jednat s předsedou lidovců Pavlem Bělobrádkem. A zájem o setkání s prezidentem má i šéf ČSSD Jan Hamáček. Prezident tak podle všeho bude mít v příštích dnech nebývale nabitý program.

Zeman se již dříve nechal slyšet, že Babiš by si měl podporu pro svůj příští kabinet zajistit ve Sněmovně do června. To se zatím nedaří mimo jiné kvůli postoji některých stran, které odmítají podpořit vládu vedenou trestně stíhaným premiérem. Babiš čelí obvinění v kauze Čapí hnízdo.

Hnutí ANO trvá na tom, že premiérem má být Babiš – stíhání prý nevadí, protože voliči ANO o něm věděli už před volbami, které byly pro ANO nakonec úspěšné. S trestním stíháním Babiše nemá problém ani prezident Zeman.