Letošní základní plat poslance a senátora činí 75 900 korun hrubého měsíčně a náhrady od 39 400 do 53 500 korun hrubého měsíčně. Pokud by se počítalo s loňským jen pětiprocentním růstem mezd v nepodnikatelské sféře, pak by se jejich základní plat příští rok mohl přiblížit devadesátitisícové hranici. Úměrně tomu by vzrostly i náhrady.