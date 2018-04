Barbora Zpěváčková, Novinky

„Vyslechnu si názor hnutí, předsednictva, europoslanců, hejtmanů, primátorů. Řeknu jim, jak jsme vyjednávali a jaká je situace. Nechci to komentovat, řekneme vám to potom,“ sdělil novinářům při příchodu na jednání šéf ANO Andrej Babiš.

O moc sdílnější nebyl ani vicepremiér a ministr životního prostředí Richard Brabec. „Máme bobříka mlčení. Máme pocit, že ta jednání probíhají v přenosu,“ konstatoval.

Širší vedení hnutí bude debatovat i o variantě, že by na postu premiéra vystřídal Babiše právě Brabec. „Vzhledem k tomu, že se o tom neustále mluví, tak je možné, že to někdo řekne, já se k tomu vyjádřím,“ uvedl Brabec. Co ale kolegům poví, neřekl.

„Řešili jsme to s poslanci, musí se vyjádřit kolegové,“ utrousil k tomu Babiš. Poslanecký klub vládu bez Babiše řešil v úterý. Podle šéfa poslanců ANO Jaroslava Faltýnka za Babišem stojí všichni.

Vyzula: SPD poškodí celou zemi



Jedním z takových poslanců je Rostislav Vyzula, který však není členem předsednictva. Babiš by měl podle něj zůstat premiérem, ale měl se vrátit k vyjednávání s ČSSD a nabídnout jim resort vnitra. Spolupráce s SPD by podle něj poškodila celou ČR.

„Dlouhodobě říkám, že nebyly vyčerpány všechny varianty se soc. dem. Je tam řada možností. SPD není dobrá varianta, to nás poškodí. Poškodí to celou zemi, poškodí to ANO. Neumím se s tím srovnat,“ prohlásil Vyzula.

Ve vládě tolerované SPD bych neseděl, říká Ťok

Podobný názor jako on má asi třetina poslanců hnutí. Proti SPD se staví i někteří ministři, například šéf české diplomacie Martin Stropnický, ministryně obrany Karla Šlechtová, ministr dopravy Dan Ťok a šéf resortu spravedlnosti Robert Pelikán. Ten se dokonce rozhodl odejít z politiky úplně. [celá zpráva]

Pokračovat ve vyjednávání s SPD Babišovi v úterý v Lánech poradil prezident Miloš Zeman.