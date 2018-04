zpe, Novinky

Feri se Babiše ptal, proč kabinet nedal peníze raději do školství. „Peníze mohly jít do lepšího vybavení tříd, do pobytů pro žáky, do platů učitelů. Jedná se o miliardy, které se berou české budoucnosti,“ podotkl Feri.

K Ferimu se připojil Rakušan. „Otázka je jednoduchá. Proč ty peníze nezůstanou ve vědě, výzkumu, v oblasti školství a inovací? Dalo se rozhodnout, zda ty prostředky dáte do jízdného - na předvolební večírek, anebo na vědu a výzkum,“ vytknul Rakušan.

Babiš řekl, že peníze na jízdné jdou z nespotřebovaných výdajů. „Nemá to nic společného s platy pedagogů, absolutně nic,“ prohlásil Babiš.

„Věda a výzkum neutratila 6,9 miliardy, navýšení na vědu a výzkum je dvě miliardy navíc, nikdy takový rozpočet nebyl,“ rozohnil se premiér. Vláda podle něj hledá peníze pro potřebné věci. „Je to přilepšení života pro důchodce a studenty, kteří musí platit vysoké nájmy v Praze a Brně,“ zdůraznil Babiš.

Sleva bude na vlaky i autobusy



Kabinet v demisi koncem března schválil 75procentní slevu na jízdném na vlaky a autobusy pro studenty a seniory. Sleva se bude týkat studentů do 26 let a seniorů nad 65 let. Sleva by měla platit od 10. června, kdy se mění jízdní řády.

Zlevnění jízdného vyjde stát na 5,83 miliardy korun ročně. Ministerstvo dopravy na ni z vládní rozpočtové rezervy dostane 3,26 miliardy korun.