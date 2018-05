Národní knihovna přechází do digitálního věku, čekají ji desítky let skenování

Převedení celkem 310 miliónů stran různých knižních a novinových titulů do digitální podoby. To je cíl Národní knihovny, která s tímto projektem začala již před několika lety. Do roku 2047 chce naskenovat přes 300 miliónů stránek. Nahlédli jsme do samotného centra veškerého skenování a podívali se, jakým procesem jednotlivé knihy musí projít.