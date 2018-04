Karolina Brodníčková, Právo

Jedna dohoda už se rodí s ODS: na zvýšení výdajových paušálů pro živnostníky, o nichž někteří soc. dem. přitom nedávno nemluvili příliš pozitivně či je rovnou označovali za „parazity“.

Strategii podle informací Práva ladili poslanci na jednání klubu. „Máme kompletní vedení a můžeme teď naplno rozjet opoziční práci. Vyjednáváním s Andrejem Babišem jsme ztratili hodně času, takže není důvod k němu teď přistupovat v rukavičkách,“ napsal Právu předseda klubu ČSSD Jan Chvojka.

Podpoříme všechny návrhy napříč spektrem, pokud budou v souladu s naším programem poslanec Jan Birke

Místopředseda soc. dem. Jaroslav Foldyna považuje krok za logický. „Není to na truc. Jen prostě nějakou roli hrát ve Sněmovně musíme, a když nejsme v koalici, zbývá opozice,“ řekl.

ČSSD se výrazně uvolní ruce. V opozici může prosazovat vlastní program bez ohledu na ostatní strany, v koalici by musela neustále vyvažovat a hledat kompromis. Jenže soc. dem. mají jen 15 poslanců.

Bez trucpolitiky

Už ve čtvrtek hodlají oranžoví poslanci interpelovat ministry za ANO a poukazovat na nedostatky v jejich práci. Později se chystají psát pozměňovací návrhy k vládním zákonům a předkládat vlastní kompletní návrhy.

Na prosazování určitých změn hodlají oranžoví zákonodárci spolupracovat i s dalšími opozičními stranami.

„ODS navrhne zvýšení paušálu OSVČ z miliónu na dva milióny. I my si myslíme, že bychom měli vyjít vstříc osobám samostatně výdělečně činným, dřív se neustále zpřesňovaly jen kontrolní mechanismy a vytvářely věci, které je zatěžovaly. Teď je potřeba ukázat vstřícnost. Proto budeme hlasovat, aby byl zákon propuštěn do druhého čtení,“ dodal Foldyna s tím, že poslanci budou hlasovat i pro rozumné návrhy z vlády. „Nemáme v úmyslu hrát trucpolitiku,“ objasnil.

Poslanec Jan Birke dodal: „Podpoříme všechny návrhy napříč spektrem, pokud budou v souladu s naším programem.“ Pomáhat však ANO nebudou. Vláda proto bude mít problém ve Sněmovně kvůli posílení zahraničních misí vojáků.

Víc peněz na marketing

Další plán ČSSD se týká reklamy a marketingu. Funkcionářům vadí, že nejsou dost vidět a ani na sociálních sítích nesbírají pozitivní ohlasy. Do mediální strategie proto ČSSD hodlá podle informací Práva investovat víc peněz, ačkoli je Lidový dům po uši zadlužený a na rozdíl od marketingového mistra ANO skončil i loni v minusu.

„Chceme víc oslovit veřejnost. To je zásadní problém, který musíme vyřešit. Když se nám to nedařilo jako vládní straně, tak v opozici to bude ještě těžší,“ řekl místopředseda Roman Onderka.

Vztah některých členů ČSSD k prezidentovi je tak nekritický, že jej budou obdivovat, ať udělá cokoliv poslanec Ondřej Veselý

Poslední jiskra naděje na koalici s ANO pro ČSSD zhasla v úterý v Lánech, kdy prezident Miloš Zeman doporučil premiéru Andreji Babišovi, aby vládu opřel o hlasy SPD a KSČM. [celá zpráva]

Zeman o příznivce v ČSSD nepřišel



Někteří v ČSSD přitom doufali, že se Zeman jakožto bývalý předseda soc. dem. zastane jejích nároků na vnitro či finance, nebo se rozhodne jmenovat šéfem vlády někoho jiného než Babiše, což by uvolnilo ČSSD cestu do vlády. Opačný hlas z ČSSD zase naopak tvrdí, že si Babiš na spolupráci s SPD a KSČM vyláme zuby a přijde o část voličské podpory, což ve výsledku ČSSD v příštích volbách pomůže.

Zeman tak či tak o své zastánce uvnitř strany nepřišel, míní poslanec Ondřej Veselý. „Vztah některých členů ČSSD k prezidentovi je tak nekritický, že jej budou obdivovat, ať udělá cokoli,“ řekl. Podle něj hlava státu soc. dem. už dlouho škodí.

Zemanovo doporučení nepřekvapilo ani prvního místopředsedu Jiřího Zimolu, který přitom patří do tábora jeho fanoušků. „Vždyť pan prezident už před časem použil citát J. Wericha, kterým panu premiérovi říkal, co má dělat: ,Není-li tu ta, kterou mám rád, tak mám rád tu, která tu je!‘,“ napsal Právu.