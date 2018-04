Karolina Brožová, Právo

Pane místopředsedo, je pravda, že s Andrejem Babišem nepřipadá vláda v úvahu?

Tento postoj uvnitř ČSSD má své opodstatnění, členská základna se k tomu takto staví. Pro mě není překážkou Andrej Babiš jako osoba. Překážkou je to trestní stíhání.

Mohl by podle vás situaci vyřešit Miloš Zeman, pokud by pověřil sestavením vlády někoho jiného?

Pan prezident je zkušený politik a dobrý stratég. Nějaké východisko se v rozhovoru mezi panem prezidentem a panem premiérem bude rodit. Jsem zvědavý, s čím přijdou. Pan prezident bude mít alternativu.

Je pro možnost odrazit se ode dna pro ČSSD lepší vláda, nebo opozice?

Žádná možnost není vynikající. Lepší ze dvou nedobrých možností je účastnit se vlády. Ale za předpokladu, že by se našel mechanismus, jak vyřešit trestní stíhání pana Babiše. Program by se lépe prosazoval v koaliční vládě. Nepatřím k lidem, kteří by hnutí ANO zatracovali.

Jaké šance zvednout preference ČSSD do podzimních voleb má nové vedení?

V komunálních volbách se promítají místní podmínky. Ale v řadě měst se promítne i nálada voličů ve vnímání soc. dem. jako takové. Věřím, že se to může zlepšit. Nové vedení pro to udělá maximum.

Sám o sobě říkáte, že jste kontroverzní. Budete se ve vedení hádat?

Na všechno stejný názor mít nebudeme, to určitě, ale nebude to na krev. Diskuse se povede a grémium přijme většinový názor. Přiznám se, že jsem byl docela překvapen svým zvolením. Jestliže mě lidé zvolili a ztotožnili se s mým názorem a shodli se s ním, tak poptávka po mých názorech asi existuje. Je jedině dobře, že grémium bude víc barevné než to předchozí.

Nyní koluje na internetu fotografie, kde máte beranici s nápisem Russia (Rusko).

Chtěl bych vidět trapné lidi, co zveřejňují takové fotky. Někdo má zase čepici s vlajkou USA. To je mám také fotit a ukazovat na ně? Je to prostě trapné a je vidět, že někteří lidé nemají argumenty a jsou schopní všeho. Manipulují veřejností. Tohle je jejich styl práce – vyndat fotku Foldyny, který si koupil beranici s ruským nápisem. Mám doma i tu Trumpovu čepici s nápisem Amerika.