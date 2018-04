ren, ČTK, Novinky

Starostové i s podporou Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) a Spolkem pro obnovu venkova (SPOV) navrhují, aby informace o starostech, místostarostech a zastupitelích obcí byly přístupné pouze na vyžádání. Zároveň by komunální politik měl mít možnost vědět, kdo ho o zveřejnění informací žádá.

STAN proto předloží protinávrh k tomu, který připravil ústavně-právní výbor Sněmovny, podle nějž by měli lidé ve volených funkcích na všech úrovních státní správy a samosprávy posílat majetková přiznání do centrálního registru. Neveřejné by pak u komunálních politiků měly být všechny údaje o závazcích a movitých věcech.

Zveřejňovali by tak data o příjmech, nemovitostech, cenných papírech a podílech ve firmách. V případě obecních politiků, kteří nejsou za výkon funkce placeni (neuvolnění zastupitelé), by s výjimkou zastupitelů statutárních měst včetně Prahy nebyly veřejné údaje o příjmech a majetkových výhodách.

Lidovci: Ambicí je zachránit komunální politiku

Takový návrh však Starostům nepřijde dostatečný, a proto připravili vlastní úpravu s poskytnutím informací na vyžádání. „Chceme, aby informace byly dohledatelné, ale odmítáme princip, že některé údaje se vyjmou a budou veřejně přístupné. Komunální politik nebo neuvolněný zastupitel není automaticky sprostý podezřelý,” uvedl v úterý na tiskové konferenci Polčák.

Stát by podle něj měl primárně chránit osobní údaje členů zastupitelstva. „Stát by neměl fungovat jako Facebook, že shromažďuje informace a dá je komukoli,” dodal.

Zveřejnění informací na vyžádání by podpořili i TOP 09 a lidovci. „Ambicí je zachránit komunální politiku. Hrozí, že na našich obcích a městech by mohlo dojít k naprostému kolapsu. Řada zkušených komunálních politiků tak odejde a zhorší se kvalita veřejné správy,” uvedl poslanec za KDU-ČSL Marek Výborný.

Poslankyně za Starosty Věra Kovářová doplnila, že jejich návrh na zmírnění novely reagoval na situaci, kdy řada starostů rezignovala na své funkce, nebude kandidovat a hrozí, že by samospráva přišla o kvalitní kandidáty. [celá zpráva]

Zmírnění podporuje i premiér v demisi



Zmírnění zákona v duchu, jak ho navrhují Starostové, v únoru podpořil i premiér v demisi Andrej Babiš, ačkoli vláda zaujala k návrhu negativní stanovisko.

„Jsme připraveni o tom diskutovat, rozumím tomu. Takový zákon může být pro ty lidi problém. Nevěděl jsem, že tolik starostů už oznámilo rezignaci,“ řekl v únoru Babiš. [celá zpráva]

Před úterním jednáním Poslanecké sněmovny o návrhu hnutí STAN jedná i poslanecký klub hnutí ANO. Právě podpora 78 poslanců Babišova hnutí bude pro podporu novely zákona o střetu zájmů klíčovou.