Barbora Zpěváčková, Novinky

Předseda poslanců STAN Jan Farský na tiskové konferenci ve Sněmovně prohlásil, že lidé jsou svědky pětiměsíčního maratónu neschopnosti hnutí ANO. „Ta situace by měla být ukončena. ČR by neměla být paralyzována jednou osobou,“ prohlásil Farský.

Podobně mluvili představitelé TOP 09. Šéf strany Jiří Pospíšil dokonce hovořil o tom, že Babiš vede Česko do ústavní krize. „Za to, že nemáme vládu půl roku po volbách, nese vinu hnutí ANO a Andrej Babiš,“ kritizoval Pospíšil. Hnutí ANO podle něj škodí české politické kultuře.

Bělobrádek mluví o vládě bez ANO



„ANO v jednáních selhává a je chyba, že tady ani půl roku po volbách není vláda s důvěrou. Je to v neprospěch občanů,“ přidal se šéf lidovců Pavel Bělobrádek. Nadnesl, jak by se mohla současná situace vyřešit. Podle něj by měl prezident jmenovat premiérem někoho jiného než Babiše.

„Je tady možnost, aby byl pověřen někdo jiný, nejen ze strany, která zvítězila ve volbách. Mohl by být jmenován i někdo z opozice. Strany, které nejsou extremistické, mají 85 hlasů. Hnutí ANO by mohlo podpořit takovou menšinovou vládu,“ navrhuje Bělobrádek.

Minulý týden krachla jednání mezi hnutím ANO a ČSSD. Babiš v úterý večer míří za prezidentem Milošem Zeman do lánského zámku, kde by měli situaci řešit. Zeman dříve mluvil o tom, že dá Babišovi čas do začátku letních prázdnin.

„Je na panu prezidentovi, jestli bude dál spokojen s tím, jak Andrej Babiš sestavuje vládu, nebo nebude. Měl by být nervózní více. Důvěra v pana Babiše nemůže být bezmezná,” komentoval šéf poslanců soc. dem. Jan Chvojka.