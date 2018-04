pko, Novinky, Právo

Radní městské části Brno-střed Bartík loni v listopadu na svém Facebooku uvedl, že prezident trpí rakovinou v terminálním stadiu a zbývá mu maximálně sedm měsíců života. Zprávu následně smazal. [celá zpráva]

Hrad reagoval podáním zmiňované žaloby a rovněž trestního oznámení, v němž byly zahájeny úkony trestního řízení. [celá zpráva]

Necouváme, tvrdí právník Hradu



A právě vyšetřování trestního oznámení je podle právníka Hradu Marka Nespaly důvodem, proč by měla soudní pře pokračovat až po skončení policejního vyšetřování.

„Dočetl jsem se, že to znamená, že couváme. Není to pravda, naopak, jedná se o procesně rozšířený postup, kdy dochází ke kumulaci mezi civilním a trestním řízením. A jak známo, civilní spor může trvat i několik let, kdežto trestní řízení je u těchto jednoduchých přečinů vázáno lhůtou několika měsíců. Trestní řízení je v těchto případech mnohem jednodušší, my jsme toho názoru, že pan Bartík něco zveřejnil a že se jednalo o tak zásadní zásah do práv, že to jde za hranici civilně právní odpovědnosti a že jde už o odpovědnost trestní,“ řekl Právu Nespala.

Výsledek policejního vyšetřování by měl pak být podle advokáta použitý v rámci civilního řízení o ochraně osobnosti. Nespala zdůraznil, že v civilním soudním sporu není povinností prezidenta dokládat svůj zdravotní stav, důkazní břemeno totiž leží na Bartíkovi.

„Pokud pan Bartík něco tvrdí, tak by to měl doložit, to je podle občanského zákoníku. On tvrdil, že má k dispozici informace o fatálním stavu prezidenta, tak je na něm, aby to doložil. My máme dostatek důkazů k tomu, abychom obhájili svoje,“ dodal Nespala.

Brněnský Městský soud zatím o žádosti o přerušení řízení nerozhodl. Podle serveru Aktuálně.cz soudce požadoval, aby Hrad žalobu doplnil a upřesnil, jakých nepravdivých tvrzení se měl Bartík dopustit, případně to doložit lékařskou zprávou.

Bartík nechtěl k žádosti prezidentova advokáta dávat nějaké širší vyjádření. „Necítím potřebu k tomu cokoli dalšího sdělovat,“ řekl Právu.

Spor o lékařskou zprávu



Oslovení právníci upozorňují, že civilní řízení má v podobných případech přednost a připomínají, že dokázat Bartíkovu odpovědnost by mělo být snazší. Zeman by však musel doložit svůj zdravotní stav lékařskou zprávou.

Zemanův ošetřující lékař Miloslav Kalaš loni v reakci na spekulace konstatoval, že „současný zdravotní stav pana prezidenta po kontrolních, klinických i laboratorních vyšetřeních v žádném případě nepotvrzuje lživé informace o jeho vážném zdravotním stavu”. V lednu pak konzilium oznámilo, že se prezident „cítí dobře” a je v dobré kondici. [celá zpráva]