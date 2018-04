Karolina Brodníčková, Právo

Soc. dem. politici vzkázali, že pokud si to premiér Andrej Babiš rozmyslí, šance dohodnout se ještě žije. ANO by však muselo ČSSD kývnout na její podmínky, tedy odchod obviněného premiéra z vlády, nebo předání ministerstva financí či vnitra soc. demokratům, což je ale málo pravděpodobné.

„Ten míč je na straně hnutí ANO,“ řekl novinářům předseda ČSSD Jan Hamáček. „Platí, že kdo je pověřen sestavením vlády, tak má odpovědnost a musí se snažit situaci vyřešit,“ dodal. Výsledek v sobotu posoudí delegáti na pokračování mimořádného sjezdu v Hradci Králové. Ti také zvolí pět místopředsedů a upraví stanovy strany.

Místo uznání vlastní chyby znovu vidíme marketingovou strategii hnutí ANO v praxi Jiří Zimola, první místopředseda ČSSD

Naopak po krachu jednání s ANO už logicky nebude na pořadu sjezdu vyhlášení vnitrostranického referenda o vstupu do vlády. Podle prvního místopředsedy Jiřího Zimoly za krach neodpovídá ČSSD. „Je na premiéru Babišovi, aby představil další kroky. My jsme připraveni s panem Hamáčkem požádat také o schůzku u pana prezidenta. Pan prezident nabízel možnost moderace diskuse. Ale je to premiér Babiš, kdo je na tahu,“ prohlásil Zimola.

Možnou chuť ČSSD ještě se zkusit dohodnout naznačil v pátek několikrát. „Musí to být vyvážené koaliční partnerství, nikoliv aby ČSSD byla koaličním přívažkem. Andrej Babiš tohle zatím evidentně nepochopil, ale třeba mu to v průběhu dnů či týdnů dojde.“

Na počet kývl

Jednání mezi ANO a ČSSD zkrachovala ve čtvrtek poté, co premiér v demisi odmítl požadavky ČSSD. Nárokovala si pět ministerských křesel. Na počet resortů Babiš Hamáčkovi kývl, odmítl však pustit vnitro či finance. Místo toho nabídl soc. dem. spravedlnost, zemědělství, práci a sociální věci, obranu a zahraničí.

Pro Právo pak Babiš prohlásil, že Hamáček chtěl křeslo ministra vnitra pro sebe.

To předsedu ČSSD rozzlobilo a označil to za nesmysl. „Místo uznání vlastní chyby znovu vidíme marketingovou strategii hnutí ANO v praxi: Máme problém, tak ho odcloníme tím, že vymyslíme jednu očerňující větu a budeme ji pořád dokola opakovat. A ono se snad přitom zapomene na jádro pudla, na podstatu celého problému,“ napsal.

Cesta v politice existuje vždy, ale není to na nás, abychom ta témata otevírali Jaroslav Foldyna, poslanec ČSSD

Na Hradě či spíš v Lánech bude v příštích dnech živo. O schůzku s prezidentem Zemanem už žádají nejen Babiš a Hamáček, ale i komunisté. Ti avizují, že by mohli menšinovou vládu ANO podpořit společně s SPD Tomia Okamury. [celá zpráva]

Zaorálek: Uf, to se mi ulevilo

Krach jednání sice soc. demokraty překvapil, Hamáček se Zimolou však mají jejich podporu. Těm soc. dem., kteří se od počátku stavěli proti vládě s Babišem, spadl kámen ze srdce.

„Uf, to se mi ulevilo! Pořád číst, jak si o nás Babiš utírá boty, a držet pusu, protože se vyjednává. Zaplať pánbůh, že to skončilo. Ostatně jsem přesvědčen, že Andrej Babiš ne vyčerpal, ale přečerpal svůj čas na vyjednání vlády. Není legitimní, aby dál přežíval ve funkci premiéra!“ napsal na Facebook poslanec a exministr zahraničí Lubomír Zaorálek.

Uf, to se mi ulevilo! Pořád číst, jak si o nás Babiš utírá boty a držet pusu, protože se vyjednává. Zaplať pánbůh, že to... Zveřejnil(a) Lubomír Zaorálek dne 6. duben 2018

Poslanec a kandidát na místopředsedu ČSSD Jaroslav Foldyna se domnívá, že ještě nic není ztraceno. „Cesta v politice existuje vždy, ale není to na nás, abychom ta témata otevírali. ANO by muselo přijít s nějakými novými impulsy k jednání,“ poznamenal Foldyna.

Ztráty vidiny vládních křesel nelituje šéf Senátu Milan Štěch. „U něj (Babiše) riziko, že něco bude na papíře a pak v praxi bude dělat něco jiného, je velmi vysoké. I kdyby k nějaké dohodě došlo, stejně by se pokoušel všechno ovlivňovat na základě svých zájmů,“ prohlásil. Babiše pokládá za oligarchu a podle jeho životního postoje i za pravicového člověka, který volil ODS, proto by partnerství měl hledat zejména tam.

Štěcha by neupokojil ani odchod šéfa ANO z vlády. „Stejně bych měl obavu, protože on by se to pokoušel řídit z toho zadního sedadla,“ řekl Štěch.

Poslankyně Kateřina Valachová čekala od ANO „státotvornější přístup“. Podle jejího názoru je dobře, že si vedoucí tandem ČSSD stál za požadavkem na vnitro nebo finance. „Všichni vědí, že tři pozice ve vládě jsou vždy nejsilnější – předseda vlády, ministr financí a ministr vnitra. Hnutí ANO odmítlo akceptovat něco, co je běžné ve všech otázkách koaličního uspořádání. Straníci to kritizují právem. Nemáme důvěru, že nás vnímají jako rovnocenného partnera,“ řekla Valachová.