Jan Rovenský, Právo

Předseda soc. dem. Hamáček tvrdí, že nebýt toho, že jste tak lpěli na vnitru, mohla být vláda s důvěrou. Vylučujete debatu o vnitru?

Otázka takto nestojí. ČSSD s námi zbytečně a předčasně ukončila jednání. Byli jsme velice flexibilní – ustoupili jsme ve většině programových bodů, ze tří jsme kývli na pět křesel. Když mluvili o mém vykonstruovaném stíhání, tak jsme řekli: dobře, je to u státního zástupce, tak vám dáme ministerstvo spravedlnosti.

Změnili jsme i nabídku resortů z obrany, zahraničí, školství a kultury na spravedlnost, obranu, zahraničí, zemědělství a práce a sociální věci. Zvlášť MPSV jsem se vzdával s těžkým srdcem, protože plánujeme důchodovou reformu a boj proti zneužívání dávek. A jaká byla jejich odpověď? Buď nám dáte vnitro pro Hamáčka, nebo se nebudeme bavit. Odmítám takové vydírání. Proč je najednou vnitro pro soc. dem. tak klíčové? Není spíš pro plnění jejich programu klíčové MPSV? Vždyť je to jejich vlajková loď.

Proč jste necouvl z vnitra?

Vždyť jsem vám řekl, že jsme couvli třikrát – v programu, počtu křesel a ve čtvrtek jsme i vylepšili nabídku dvěma silovými ministerstvy. Nechápu, proč soc. dem. záleží na vnitru. Pan Hamáček se přitom vždy profiloval jako expert na obranu, ale když nám má ukázat, jak by to dělal lépe, tak nechce. Předseda ČSSD nechce ani na zahraničí, ač k tomu jako bývalý předseda Sněmovny má blízko.

Jenže teď může vina za krach jednání padnout na vaši hlavu.

Moje vina to určitě není. ANO udělalo maximum. Soc. dem. dostala sedm procent, má 15 poslanců. A chce po nás, abychom ustoupili ve všem?

Vysvětlete mi, proč na vnitru tak trváte?

Pane redaktore, nechte toho. To soc. dem. tak tvrdošíjně trvá na vnitru. Ministr vnitra Metnar není člen ANO, není to politik, ale profík, který se celý život pohyboval v oboru bezpečnosti. To není žádný politický nominant, jako byl pan Chovanec, o kterém dobře víme, jak na vnitru fungoval.

Vylučujete další debatu se soc. dem.?

Nevylučuji nic, ale to není na nás. ČSSD ukončila jednání. Vzali jsme to na vědomí a mrzí nás to. Překvapilo nás to i proto, že se tak rozhodli před sjezdem soc. dem., takže ani náš kompromisní návrh nepředloží svým členům. V minulé vládě jsme se soc. dem. měli negativní zkušenost, ale řekli jsme si, že za vším uděláme tlustou čáru, protože mají nové vedení, a jednali jsme s nimi, aby tato země měla stabilní vládu.

Snažili jsme se jim všemožně vyjít vstříc. Pustili jsme jim MPSV, když jsou tedy ta sociální demokracie. Místo toho tvrdili, že je pro ně symbolem ministerstvo vnitra. Nejde jim o plnění programu, ale z nějakého záhadného důvodu chtějí vnitro. Proč, to ať si lidé přeberou sami. Ale stačí si vzpomenout na reformu policie, kauzu Bereta, rozdělování peněz v bytě v souvislosti s dotacemi pro sport a další kauzy soc. dem. Pokud by skutečně měli obavu o Čapí hnízdo, tak by přece kývli na resort spravedlnosti.

Když jste se shodli se soc. dem. na programu, zvažujete, že byste je požádal o toleranci jednobarevné menšinové vlády?

Můžeme je požádat, ale nevím, jestli se s námi o tom budou chtít bavit.

Co bude dál? Budete chtít vládnout bez důvěry? Budete chtít podporu pro vládu od SPD a KSČM? Řeknete prezidentovi, aby sestavením vlády pověřil někoho jiného?

V úterý se poradím s našimi poslanci a týž den také s panem prezidentem. Pro mě bude rozhodující názor pana prezidenta. Je to zkušený politik, třeba mi nějak poradí.

Také vás nemusí prezident Zeman podruhé jmenovat premiérem. Počítáte s takovou možností?

Pane redaktore, když mi nedá druhý pokus, tak vám to řeknu. Nemám důvod prezidentovi nevěřit. Pan prezident mě pověřil a dal mi čas vlastně do konce června – nyní je začátek dubna.

Takže pokud se vám nepodaří sestavit vládu do června, hodíte ručník do ringu?

To já nedělám.

Kdo vám zbývá k jednání kromě okamurovců a KSČM či předčasných voleb?

Jak jsem řekl, nejdříve se půjdu poradit s poslanci a prezidentem. S SPD nejednáme a předčasné volby si nepřejeme ani my, ani pan prezident. Není k nim důvod a nikdo si je nepřeje.

Nemohu ale za to, že tzv. demokratické strany jen politikaří, neustále kritizují a nechtějí se dohodnout na programu a převzít nějakou zodpovědnost za chod státu.

Jak vás za výsledek jednání pochválili vaši ministři a poslanci?

Ministři a další kolegové za námi stojí a říkají, že pro to, aby vznikla koaliční menšinová vláda, jsme udělali maximum.