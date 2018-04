kl, luh, Novinky

Airbag zná asi každý jako bezpečnostní opatření u aut, málokdo ale ví, že takový airbag už existuje i na kolo. Cyklista ho má na sobě v podobě límce, který ochrání jezdcovu hlavu před pádem.

„Je tam elektronický systém, který vyhodnotí, jak je pád vážný. Když elektronika vyhodnotí, že je to nebezpečné, tak je tam patrona, která v tom límci odpálí airbag, a během vteřiny se vám nafoukne kolem hlavy, daleko dřív, než by došlo k pádu,“ představil Novinkám vychytávku Ondřej Brunecký z firmy Cyklospeciality.

Airbag se nafoukne kolem hlavy během setiny vteřiny.

FOTO: Novinky

Límcový airbag je podle Bruneckého ještě efektivnější než ochranná helma, navíc s sebou nemusíte nic nosit. Vhodný je také pro ženy, které kvůli účesu helmy nosí nerady. Nevýhodou je naopak cena, která se pohybuje mezi 7 a 8 tisíci korun.

Ručně vyráběné kolo za statisíce

Mnohem více byste si však připlatili, pokud by se vám zalíbilo kompletně ručně vyrobené kolo. Jedná se o silniční kolo Colnago, jehož specialitou je právě ruční výroba. „Dneska se všechno vyrábí na Tchaj-wanu, všechno lisují stroje, a právě proto je ta originalita toho kola v tom, že je opravdu od začátku do konce ručně vyrobené, včetně lakování a všech postupů, které k tomu náleží,“ říká Petr Benčík z firmy procycle.cz.

Ručně vyráběné kolo stojí okolo čtyř set tisíc korun.

FOTO: Novinky

Za jeho originalitu si však budete muset připlatit – jeho cena se pohybuje od 350 do 400 tisíc korun. Benčík ale připomíná, že kolo je hlavně radost, a ne závod o to, jestli umí něco lepšího, přestože vychytávek nabízí spousty.

Kromě bezpečnostních výrobků a kuriozit si na veletrhu, který probíhá o víkendu v pražských Letňanech, návštěvníci mohou pořídit také speciální oblečení pro cyklisty. „Specializujeme se nyní na lepené švy, je to spojení dvou materiálů k sobě technologií lepicích pásek nebo silikonových proužků, které se spojují určitým tlakem a teplotou. Používají se na ně kvalitnější a dražší materiály, kde je lepší odvod potu od těla, rychleji to schne a materiály se dají slepovat k sobě,“ řekl Milan Fridrich z firmy Atex.

Podle něj prádlo používá reprezentace sportu sky running, triatlonisté Filip Ospalý a Vendula Flintová, nebo také veslař Ondřej Synek.

Díky virtuální realitě si mohou lidé jízdu ve městě vyzkoušet nanečisto.

FOTO: Novinky

3D trenažér pro jízdu po boku aut

Pokud máte rádi cyklistiku, ale bojíte se na kole zařadit se do hustého městského provozu, můžete svůj strach odbourat v rámci kampaně Čistou stopou Prahou. Ta nabízí na veletrhu 3D trenažér, který návštěvníkům poskytuje virtuální zážitek z provozu v běžných dopravních situacích, se kterými se cyklista ve městě může setkat. Kromě Prahy si mohou návštěvníci vyzkoušet další dvě evropská města.

„Je to natáčeno normálně v dopravním provozu bez uzavírek a bez figurantů. Samozřejmě virtuální realita má nějaká omezení, ale člověk může zažít to, že ho předjíždí auto, že musí zastavit na přechodu, že tam jede tramvaj, všechno, co v reálu ve městě je,“ řekl koordinátor kampaně Lukáš Eršil.

Veletrh For Bikes probíhá od pátku do neděle 8. dubna na výstavišti v pražských Letňanech.