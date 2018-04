ren, Novinky

Jednání Ústředního výboru KSČM po téměř třech hodinách shrnul místopředseda strany Josef Skála. Krok ČSSD, kterým odmítla vládní spolupráci s hnutím ANO, podle něj vnesl do jednání zásadní změnu.

„ČSSD také překročila určitou čáru. Problematické kauzy jsou historicky i na její straně, nejen na straně pana Babiše,“ řekl po jednání Skála. Doplnil, že manévrovací prostor na vyjednávání podle něj není ještě zcela vyčerpán.

Skála: Ve hře je stále SPD



„Prosazuji energičtější jednání s vítězem voleb. Ve hře je stále ještě SPD. Dokážu si představit, že bychom byli v poloze, kdo by pomohl ke vzniku vlády a kdo by si zachoval pozici aktivní opozice a umožnil vládě vládnout a tlačil by na ni zleva. Dokážu si představit, že by SPD bylo ve stejné pozici jako my,“ doplnil po jednání Skála, který bude za 14 dní na sjezdu kandidovat na předsedu strany, a pokud uspěje, převezme otěže vyjednávání.

Místopředseda ústředního výboru KSČM pro ideologii, propagandu a mediální činnost Josef Skála.

FOTO: archív KSČM

Narážel tak na to, že ani KSČM ani SPD by ve vládě nebyly, ale tolerovaly ji a vyjádřily by jí podporu při hlasování o důvěře ve Sněmovně.

Filip: Jednání zkrachovat nemusela



Současný předseda Vojtěch Filip před jednáním hovořil o tom, že ke krachu jednání ČSSD a ANO dojít nemuselo. „Krach jednání jsem úplně neočekával. Spor možná chtěl mediátora a tím jsme se mohli stát,” uvedl Vojtěch Filip.

Krachu se podle něj dalo předejít, pokud by k jednáním byli přizváni i komunisté. „Oběma (Janu Hamáčkovi i Andreji Babišovi - pozn.red) jsem sdělil, že považuji za špatné, že nejednáme ve třech,” doplnil Filip. Některá ministerstva podle něj mohla být obsazena nestraníky mimo hnutí ANO a ČSSD.

Filip dále zdůraznil, že nyní záleží na výsledcích sjezdu ČSSD, který pokračuje v sobotu v Hradci Králové, na krocích Andreje Babiše i na postoji prezidenta. To připomněl i Skála s tím, že neočekává, že Zeman změní svůj názor pověřit i přesto Babiše sestavením vlády.

Za neúspěch Andreje Babiše krach jednání označil již ve čtvrtek večer místopředseda strany Jiří Dolejš. [celá zpráva]

Současný vývoj otevírá cestu i pro předčasné volby. Pokud by k nim došlo, jsou podle Vojtěcha komunisté připraveni.

Jednání zkrachovalo



Krach jednání o vládě ANO a ČSSD ve čtvrtek večer po více než dvouhodinovém jednání oznámil nejprve předseda ČSSD Jan Hamáček a následně to potvrdil Andrej Babiš.

Hnutí ANO podle ČSSD nepřistoupilo na žádný kompromis, který by znamenal, že ve vládě nebude trestně stíhaný premiér. Soc. dem. tak zůstane v opozici. Premiér Andrej Babiš po jednání řekl, že ANO udělalo maximum a jednání ztroskotala na požadavku ČSSD získat resort vnitra. [celá zpráva]