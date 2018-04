zpe, Novinky

„Přikázal jsem panu Milkovi, aby to okamžitě zrušil. Je to hrozné, všem ministrům jsem nařídil, že mají šetřit. Ale vypadá to, že někteří to nepochopili,“ řekl Babiš Novinkám.

„Vůbec nechápu, proč někoho za takové peníze najal. To je neskutečné,“ dodal premiér v demisi. Všichni ministři mu prý mají do čtvrtečního večera předložit seznam všech svých poradců a výši jejich odměn.

Někdejší moderátorka Mirka Čejková inkasovala od ministra zemědělství za mediální poradenství a koordinaci komunikace odměnu 181 000 korun měsíčně. Upozornil na to deník MF Dnes.

Zdůraznil také, že někteří poradci ostatních ministrů mají vazby na hnutí ANO nebo působí ve firmách spadajících pod holding Agrofert. To Babišovi také vadí a ministry na to prý upozorňoval.