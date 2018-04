Jindřich Ginter, Renáta Bohuslavová, Novinky, Právo

Nový semafor a cedule u lávky doslova upozorňují: „Zákaz vstupu na lávku při větší rychlosti větru signalizované červeným světlem.“ „Není to tak, že by to bylo stálé, ale jen v případě silnějšího větru více než 10 m/s. Ten vítr je třeba dvakrát za měsíc,” vysvětlil Novinkám místostarosta Radotína Milan Bouzek funkci semaforu.

Po šoku v Troji, kde se zřítila lávka loni v prosinci, dala navíc radnice před vstupy na lávku ještě větší betonové bloky, takže se zde nevytočí ani maminky s kočárkem. A osadila ji cedulemi s upozorněním, že lávka má nerovný povrch a že se po ní musí chodit jednotlivě, jelikož je po povodních z roku 2002 ve špatném stavu.

Rozhodnutí je podle Bouzka na základě doporučení statika. „Každý statik se jistí. Nemyslím si, že by ta lávka spadla, když tam vejdou čtyři osoby, ale je to ve vyjádření statika a my jsme to museli udělat. Lávka ale normálně pro občany funguje,” dodal místostarosta Radotína.

Lávka se v dubnu uzavře úplně



Semafor, který napájí solární energie, ale na lávce zřejmě nevydrží dlouho. Už 9. dubna se přemostění Berounky zcela uzavře, a to až do konce dubna. Po tuto dobu se bude lávka zpevňovat ocelovými konstrukcemi.

Co se bude dít po konci dubna a zda na místě semafor zůstane, zatím radnice neví. „Je možné, že se opatření kvůli větru změní. Statik se ještě zamyslí nad tím, jestli by se to nedalo odstranit,” doplnil Bouzek.

Původně se přitom měla lávka zavřít už v úterý 3. dubna, podle Bouzka se ale nestihly vyrobit a umístit značky. Lávka je zejména v létě velmi frekventovaná, neboť zde vedou oblíbené cyklostezky.

Za 16 let s ní nic neudělali

Člověk přitom nemusí být ani inženýr a hned vidí, jak se konstrukce původně zavěšená na ocelových lanech nepřirozeně kroutí. Na první pohled z toho jde strach. Architektura snažící se o lehkou vzdušnou konstrukci vzala za své po povodních v roce 2002, radnice musela nechat lávku podepřít ocelovými vzpěrami zalitými do betonu.

Lávka v pražském Radotíně.

FOTO: Jindřich Ginter, Právo

Zarážející ale je, že ani šestnáct let od povodní nenašla Praha, respektive radnice, dostatek vůle, aby postavila lávku novou, podobně jako v nedalekých Dobřichovicích, kde velká voda původní lávku sebrala úplně a za dva roky zde byla nová, mnohem bytelnější, spolufinancovaná z fondů EU. Loni se už rekonstruoval povrch.

Místostarosta Bouzek však Novinkám řekl, že to není jen v jejich kompetenci. „My jsme před dvěma lety nechali zpracovat posudek a studii a předali jsme to na magistrát,” uvedl místostarosta.

Stavba nové lávky ještě letos



Městská část podle něj nemá 20 miliónů na to, aby novou lávku postavila, a je také závislá na rozhodnutí magistrátu. Nyní se podle Bouzka vyřizuje stavební povolení a stavba nové lávky by zřejmě mohla začít koncem roku 2018.

Na mostařském portálu se o radotínské lávce píše, že je široká tři metry a dlouhá osmdesát metrů a byla postavena v roce 1995. Očividně se zde nevyplatily architektonické ambice, které převážily nad pevností.

Trojská lávka spadla v prosinci do Vltavy.

FOTO: Pavel Jaňurek, Novinky

„Projektanti byli vedeni snahou o co největší vzdušnost a co nejmenší hmotnost a zároveň o estetický účinek, aby přírodě co nejméně překážela,“ uvádí databáze mostů.

V Česku je podle ČVUT na tři tisíce mostů a mostků v havarijním stavu, jak bylo zjištěno po zřícení lávky v pražské Troji a po obnažení kauzy Libeňského mostu.