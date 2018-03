Novinky, ČTK

Podle zpravodajské agentury McClatchyDC by Nikulinovo vydání mohlo být v této záležitosti průlomové, protože americké orgány by mohly výměnou za dohodu o případném trestu získat informace o kybernetických útocích řízených z Ruska.

Proč o něj Rusové tak moc stáli?

McClatchy cituje v této souvislosti bývalého žalobce v kauze Watergate Nicka Akermana, podle něhož o možné důležitosti Nikulina pro americké vyšetřování svědčí zejména to, jak důrazně Rusové bojovali o Nikulinovo vydání do vlasti.

„Proč by se starali o nějakého podřadného hackera?... Skutečnost, že Rusové tak tvrdě bojovali, člověka nutí se ptát. Určitě bych čekal, že Muellerův tým s ním bude chtít mluvit,“ uvedl Akerman.

Tým zvláštního vyšetřovatele FBI Roberta Muellera rozplétá kauzu kolem údajného ruského vlivu na prezidentské volby v USA v roce 2016. Mueller se ve svém pátrání zaměřil i na okolí prezidenta Donalda Trumpa, včetně vedení jeho volebního štábu.

Ovčáčkova twitterová kanonáda

Nikulinovo vydání do USA zřejmě velmi nelibě nese prezident Zeman, jenž se u ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO) přimlouval za to, aby ČR hackera vydala do Ruska. Pelikán nakonec rozhodl, že americká žádost o vydání byla důvodnější.

Kauza Nikulin. Pelikán: Rozhodnutí bylo v mé pravomoci. Ryan: Rozhodla česká vláda. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 31. března 2018

Zemanův mluvčí Ovčáček začal v sobotu na Twitteru Pelikánovo rozhodnutí napadat, když zmínil vyjádření šéfa americké Sněmovny reprezentantů Paula Ryana, jenž ocenil postup české vlády při vydání Nikulina. [celá zpráva]

Podle Ovčáčka je v tom rozpor, protože Pelikán říká, že rozhodl sám. Podle mluvčího to je proti článku 76 Ústavy ČR, podle kterého vláda rozhoduje ve sboru. Podle zákona o mezinárodní justiční spolupráci (104/2013 Sb., § 97, odst. 1) ale spadá rozhodnutí o vydání do cizího státu do kompetence ministra spravedlnosti.

Že na Hradě nepanuje nad rozhodnutím radost, komentoval na Twitteru novinář Jindřich Šídlo. Ovčáček, který jinak zřídkakdy reaguje na tweety jiných uživatelů, mu napsal: „Prostě jsme do Washingtonu poslali munici na Trumpa“.

„Připouštíte, že na tom vyšetřování asi něco relevantního je,“ odpověděl mu Šídlo.

Moc dobře víte, že jde. Prostě jsme do Washingtonu poslali munici na Trumpa. Řečičky o spojenectví jsou jen balast. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 31. března 2018

Nikulina viní z útoku na Formspring

Nikulin je mimo jiné obviněn, že se dopustil hackerského útoku na server sociální sítě Formspring. Právě aktivity na tomto serveru přitom přispěly k ukončení politické kariéry někdejšího demokratického kongresmana Anthonyho Weinera, který si nyní odpykává trest vězení za sexuální elektronickou komunikaci s patnáctiletou dívkou.

Weiner je manželem Humy Abedinové, která je dlouholetou blízkou spolupracovnicí neúspěšné demokratické kandidátky do Bílého domu Hillary Clintonové. Skandál kolem Weinera byl v prezidentské kampani jedním z témat. V rámci vyšetřování jeho případu pak policie objevila v jeho počítači e-maily Hillary Clintonové z doby, kdy byla ministryní zahraničí. Právě skandál s úřední elektronickou poštou posílanou ze soukromé schránky Clintonové hojně využíval v kampani nynější prezident Trump.