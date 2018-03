Jan Rovenský, Právo

Předseda soc. dem. Hamáček po čtvrtečních rozhovorech prohlásil, že ČSSD vadí účast trestně stíhaného politika ve vládě. Předtím ale řekl, že by se s vámi v roli šéfa vlády smířili, ale budou chtít buď resort financí, nebo vnitra. Jak se s tím poperete?

Tato rétorika je pro mě nepřijatelná. Nerozumím tomu, proč soc. dem. a další stále dokola mluví o mém stíhání. Předtím to nevypadalo, že by to ČSSD tolik vadilo, teď to zase začali zdůrazňovat.

Je to absurdní. Soc. dem. dobře ví, že jsem nic neudělal. ANO se k tomu, kdo má být premiérem, vyjádřilo už xkrát a soc. dem. ví, že naše hnutí na tom nehodlá nic měnit.

Čapí hnízdo je politická kauza, která byla vykonstruovaná na objednávku. Co tím vlastně ČSSD říká? Že stála na vnitru za mým stíháním? Nebo že v případě, že ty resorty budeme kontrolovat my, bychom mohli kauzu ovlivnit?

Chceme dát do pořádku bývalé resorty soc. dem. jako zdravotnictví nebo sociální věci

Nevím, jestli to mají oni tak zakódované, ale já jsem svoji pozici nikdy nezneužíval. Nikdy jsem například nezneužil Finanční analytický útvar ministerstva financí proti panu Vondrovi jako Kalousek, naopak jsem kývl na parlamentní kontrolu FAÚ. Proto teorie, že bychom zneužili pozice na vnitru nebo spravedlnosti, je nepřijatelná.

Tak si to představte naopak. Kdyby byl kandidát soc. dem. na ministra trestně stíhaný, neměl byste námitky, aby šel na vnitro, nebo spravedlnost?

Proč? Státní zastupitelství jsou nezávislá, o stížnosti o Čapím hnízdě rozhoduje státní zástupce. Na to nemá žádný vliv ani GIBS, ani ministerstvo vnitra.

V jaké fázi je vaše stížnost?

Nevím. Státního zástupce jsem nikdy nepotkal, nikdy jsem s ním ani nemluvil.

Už jste byl na policejním výslechu?

Nebudu komentovat Čapí hnízdo. Ale znovu opakuji, debata o tom, že soc. dem. říká, že vezme Babiše na milost, když podle mých poznatků a indicií za všemi těmi aférami – korunové dluhopisy, Čapí hnízdo, Šuman – stáli někteří lidé ze soc. dem., je pro mě nepřijatelná.

Debata je ale o konkrétních resortech. A ČSSD jich chce pět. Jak se k tomu postavíte?

Nabízíme soc. dem. čtyři resorty. Myslím, že to jsou dobrá ministerstva, ale o jaké úřady konkrétně jde, s vámi řešit nebudu. Každopádně platí, že resorty, které měla v minulosti soc. dem. jako zdravotnictví nebo práci a sociální věci, chceme dát do pořádku.

Znamená to tedy, že soc. dem. nabízíte obranu, spravedlnost, zahraničí, dopravu a místní rozvoj, které ANO kontrolovalo v minulé koaliční vládě?

To nelze říci takto obecně. Budeme nabízet resorty lidem podle jejich expertního profilu nebo profese, aby ministerstva zvládli. Ale hlavně nechci o konkrétních resortech a jménech jednat s vámi, ale s panem Hamáčkem.

Vypadá to, že ČSSD házíte jen drobky. Myslíte si, že když se budete chovat takto povýšenecky, tak se dohodnete? Navíc ČSSD čeká referendum a řada straníků vyzývá k odchodu do opozice.

Neházíme jim ani drobky a ani se nechováme povýšenecky. Čistě matematicky by podle výsledku měli mít nárok na 2,5 ministra, my jim nabízíme čtyři. Copak to není důstojné?

Chápu, že vedení soc. dem. chce vyjednat maximum, ale pokud někdo chce pět ministerstev a ještě náměstky a ještě změny ve Sněmovně, tak to je přes čáru. A navíc jsme v situaci, že ani nevíme, jestli je ten poslanecký klub jednotný. Do toho ale nechci mluvit, to je jejich problém.

Kompromis by mohl být pět míst ve vládě – čtyři resorty a ministr bez portfeje.

To ne. Naopak jsme takováto uměle vytvořená místa, jako měl Bělobrádek, Dienstbier nebo Chvojka, snižovali. Ministři jsou tam od práce.

Tvrdíte, že chcete dát do pořádku ministerstva po soc. dem. Chcete s vážnou tváří tvrdit, že obrana nebo doprava, které ANO vedlo, se zásadně zlepšily?

Dopravu jsme přebírali v totálním rozkladu. Byly zastavené stavby, mýtné s Kapschem jsme zdědili. Prosadili jsme ale zákon o výkupu pozemků, začali jsme projektovat a stavět. Bohužel podle našich zákonů ty věci trvají. Nikdy se ale nestalo, že by nebyly peníze. Staví se víc už dnes a bude se stavět víc. A konečně prosadíme zákon o liniových stavbách.

Pokud jde o obranu, tak v každém případě nebyl v resortu žádný korupční skandál, jak bylo tradicí v minulosti.

Kdo nic nerozhoduje, nic nezkazí.

To si nemyslím, i nákupy byly. Navíc ta legislativa není jednoduchá, zejména pokud jde o zákon o veřejných zakázkách.

Počítáte s možností, že členové ČSSD v referendu vládu s ANO neschválí?

Nikdo neví, jestli to členská základna schválí, nebo ne. V soc. dem. mají někteří pocit, že ČSSD na naši společnou vládu doplatila, to je ale zásadní omyl.

První místopředseda ČSSD Zimola řekl, že účast s vámi na vládě je pro soc. dem. vlastně oběť, aby zabránili vzniku vlády ANO s podporou komunistů a SPD.

Vážně? Spíš si myslím, že pro soc. dem. je to šance s námi být úspěšní. A myslím, že by se ode mě mohli spoustu věcí naučit. A když budu premiérem, tak každému ministrovi budu měřit stejně, nebudu nadržovat vlastním.

V minulé vládě jsme ostatně už úspěšní byli. Ale soc. dem. v čele se Sobotkou nás už před krajskými volbami označila za nepřítele, lhala o nás, například si vymyslela, že chceme privatizovat nemocnice, a nakonec mě expremiér vyhodil z vlády, i když jsem jako ministr financí měl nejlepší výsledky, díky čemuž jsme mohli zvyšovat důchody a platy.

Vládu s důvěrou bych chtěl mít do konce května, pokud v dubnu bude referendum ČSSD

Kdyby to nedělali, tak mohli skončit druzí a koalice mohla dál v klidu pokračovat ve dvou. Proto říkám, že ČSSD s námi ve vládě může být úspěšná.

Nebylo by pro vás lepší, kdyby se členové soc. dem. v referendu vyslovili proti? Měl byste jednobarevnou vládu, dál byste vládl v demisi…

To ne. Chceme jednání určitě uzavřít co nejdřív. Už je to dlouhé. Pokud ČSSD bude mít referendum do konce dubna, tak do konce května bych chtěl mít vládu s důvěrou.

Se soc. dem. zatím hledáte společnou řeč o programu. ČSSD například chce zvýšit daně, ANO je proti. Jak to vyřešíte?

Podobnou debatu jsme vedli v roce 2013, ČSSD chce progresivní zdanění pro fyzické osoby a sektorové daně. ANO je proti zvyšování daní, chceme stabilitu a naopak daně spíše snižovat. Stejně tak jsme odmítli dědickou daň.

Schůze sněmovního bezpečnostního výboru za účasti premiéra v demisi Andreje Babiše (vlevo) a bývalého premiéra Bohuslava Sobotky (vpravo).

FOTO: Michal Krumphanzl, ČTK

Jediné, o čem uvažujeme, je provést revizi daňové uznatelnosti technických rezerv u pojišťoven, tedy zdanění aktiv pojišťoven. Celkový objem daňově uznatelných rezerv pojišťoven by mohl poklesnout, čímž by se i omezil prostor pro daňovou optimalizaci, což bude mít pozitivní dopad na příjmy státu z korporátní daně.

ČSSD má i další body, na kterých se chce domluvit s komunisty a společně je s nimi prosazovat. Jde mj. o karenční dobu, zálohované výživné, zvýšení rodičovského příspěvku na 300 tisíc, nezvyšování spoluúčasti pacientů, zákaz privatizace státních podniků jako ČD, Lesy ČR, Budvar. Co je a co není k debatě?

Nechceme privatizovat státní podniky ani zvyšovat účast pacientů. V tom není problém.

Pokud jde o karenční dobu, tak v podnikatelské sféře panuje strach, že to zvýší pracovní neschopnost. Nechceme, aby to mělo dopad na firmy, na druhou stranu chceme, aby lidé, kteří jsou nemocní, dostali něco zaplaceno. Původně jsme to chtěli svázat s e-neschopenkou, ale to by trvalo moc dlouho, protože vůbec není připravená. Takže o tom vedeme debatu, musí se na tom domluvit tripartita.

K diskusi je zálohované výživné. Chceme najít mechanismus, abychom donutili toho, kdo má peníze, aby výživné platil. Na druhé straně jsou případy, kdy se to vymoci nedá, a tam ten stát by měl zaplatit, ale musí to mít jasná pravidla.

Zvýšení rodičovského příspěvku na 300 tisíc by stálo 10 miliard. Debatě se nebráníme, ale zajímalo by nás, jestli není jiný způsob, jak dostat peníze k mladým rodinám. Pokud by došlo k navýšení, tak ne hned, ale až za čtyři roky.

Jaký máte plán B, kdyby to se soc. dem. nevyšlo? Představuje SPD stále zadní vrátka?

Pokud ČSSD nebude mít přehnané požadavky, tak předpokládám, že jednání nějak dopadnou. S SPD stále komunikujeme. Vyměnili jsme si názory na různé věci, ale do 10. dubna vyjednáváme exkluzivně se soc. dem., a pokud jednání dopadnou, tak vyčkáme na referendum. Před tím nemá smysl spekulovat.

Do složení příští vlády chce mluvit i KSČM, která má výhrady ke čtyřem ministrům – například zdravotnictví Vojtěchovi, průmyslu Hünerovi a zemědělství Milkovi. Budete to brát v potaz?

Jejich názory jsme vzali na vědomí, ale bavíme se o toleranci. Nesestavujeme vládu s KSČM. Teď čekáme na soc. dem. a podle toho, jestli se domluvíme, tak nějak dopadnou resorty a pak uvidíme. Tolerance neznamená, že všechno, co bude ve Sněmovně, budeme schvalovat s KSČM.

Ale se soc. dem. byste měli. Budete všechny zákony přijímat společně, nebo počítáte i s podporou jiných stran? ČSSD se obává, že by se mohla stát fíkovým listem, zatímco byste si schvalovali zákony s komunisty a SPD.

Myslíte jako v minulosti soc. dem. si schvalovala personální změny s lidovci proti naší vůli? Nebo prosazovala rozpočet na vědu a výzkum proti námitkám ministra financí? Tak to opravdu neděláme. Pocházím ze světa byznysu, kde se dohody uzavírají podáním ruky.

Musíme tedy s ČSSD najít nějaký mechanismus, jak se budeme domlouvat. Předpokládám, že se domluvíme, že na vládních návrzích bude konsenzus. Ale tak daleko v debatách nejsme, zatím se bavíme o programu. Rámcové představy, jak by to mohlo fungovat, máme zatím jen s KSČM.