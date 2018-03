rak, Novinky, Právo

České soudy loni uznaly přípustnost Nikulinova vydání do USA i Ruska - rozhodnutí bylo na ministru spravedlnosti Robertu Pelikánovi (za ANO) - Ústavní soud však vykonatelnost odložil, dokud nerozhodne o stížnosti, kterou Nikulin podal proti možnosti vydání do USA.

„Ústavní soud odmítl ústavní stížnost Jevgenije Nikulina jako zjevně neopodstatněnou,” konstatovala v pátek mluvčí Ústavního soudu Miroslava Sedláčková s tím, že odůvodnění zveřejní v úterý.

Pro ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (za ANO) tak zřejmě padla poslední překážka pro to, aby rozhodl, kam Nikulina nakonec vydá.

V pátek krátce po půlnoci odletěl z Prahy do Washingtonu letoun ministerstva spravedlnosti USA, který se podle leteckých webů používá k transportu vězňů. Letadlo typu Gulfstream V podle webu flightaware.com přistálo v Praze v sobotu 24. března, v pátek v 0:06 odletělo do Manassasu nedaleko Washingtonu, kde přistálo v 9:05 SELČ.

Advokát to nevěděl



Advokát Nikulina Martin Sadílek o vydání svého klienta v pátek kolem poledne žádné oficiální informace neměl. „Bohužel jsem se to dozvěděl z médií,“ řekl Právu.

Potvrdil, že v pátek dostal do datové schránky rozhodnutí Ústavního soudu, který definitivně zamítl jeho stížnost proti přípustnosti vydání Nikulina do USA, podle něj by však ještě nemělo dojít k vydání.

„Podle mého názoru vydání ještě brání běžící azylové řízení. V úterý pan Nikulin podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu a tato žaloba má odkladný účinek,“ byl přesvědčený Sadílek.

Nikulin se žalobou brání u soudu zamítnuté žádosti o humanitární azyl v Česku. Argumentoval strachem „z pronásledování, hrubého, nedůstojného a ponižujícího zacházení a mučení“ v USA kvůli svému ruskému původu.

Angažoval se prý i Zeman



Jevgenije Nikulina zadržela česká policie předloni v říjnu v Praze na základě amerického zatykače, který ho spojuje s celkem devíti skutky z let 2012 až 2013. Údajně se dopustil útoků na sociální sítě LinkedIn a Formspring a webové úložiště Dropbox.

V jeho případu se údajně angažoval i prezident Miloš Zeman. Ministr Pelikán v únoru uvedl, že Zeman žádal, aby vydal údajného ruského hackera do Ruska, byl prý za ním kvůli tomu i prezidentův kancléř Vratislav Mynář. [celá zpráva]

O Nikulinovi byla řeč i při nedávné návštěvě šéfa americké Sněmovny reprezentantů Paula Ryana v České republice.

„České zákony o extradici jsou velmi jasné, naše zákony jsou taky velmi jasné. Pokud tyto zákony budou dodrženy, pak máme všechny důvody věřit a očekávat, že pan Nikulin bude vydán do Spojených států,” citovala Ryanova tehdejší slova agentura ČTK.