Soudkyně Králová není v kauze poslaneckých trafik podjatá, potvrdil soud

V kauze tzv. poslaneckých trafik není soudkyně Helena Králová podjatá. Rozhodl o tom pražský městský soud, který odmítl stížnost podanou státním zástupcem. Pokud by se Králová vrátila do taláru, mohla by se kauze znovu věnovat.