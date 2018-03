Barbora Zpěváčková, Novinky

Hradní kancléř by podle návrhu musel získat do roka bezpečnostní prověrku na nejvyšší stupeň, jinak by neměl vykonávat funkci. Předlohu hájila na výboru jedna z předkladatelek návrhu Věra Kovářová (STAN).

„Smyslem je, abychom se vyhnuli situacím, jako je ta současná, kdy kancléř nezískal prověrku a je ve funkci už pět let. Pokládám to za výsměch veřejnosti,“ vysvětlovala poslankyně.

Pochopení nenašla především u kolegů z hnutí ANO a KSČM. „Je to lex Mynář, je to zákon šitý proti současnému kancléři Mynářovi,“ rozčiloval se komunistický poslanec Zdeněk Ondráček.

„Vy, mnozí z vás byste tu prověrku nikdy nezískali, ale rádi o tom hovoříte. Ční z toho averze vůči současnému prezidentovi republiky,“ vmetl Ondráček poslancům z hnutí STAN.

Proti se postavila i někdejší ministryně spravedlnosti a poslankyně Helena Válková (ANO). „Právní zmetky bychom podporovat neměli. Ruku nezvednu ani náhodou,“ řekla na výboru.

Hradní partička za hranou?



Poslankyně ANO Zuzana Ožanová prohlásila, že by došlo k omezení kompetence přímo voleného prezidenta. „Je to účelové. Každému prezidentovi bych nechala právo vybrat si své spolupracovníky,“ konstatovala.

„Na tom, že je to lex Mynář, se shodneme všichni. Musíme všichni posoudit, jestli to, co předvádí hradní partička, je už za hranou, nebo není,“ glosoval pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík.

Poslanci se však nakonec shodnout nedokázali a nepřijali k návrhu žádné stanovisko. Kovářová poté Novinkám řekla, že předlohu možná zmírní, aby měla větší šanci na přijetí. Kancléři by tak mohla stačit jen prověrka na stupeň tajné. Návrh nyní probere Sněmovna ve druhém čtení.

Bez prověrky už pět let



Vratislav Mynář vede prezidentskou kancelář od března 2013. O prověrku zažádal po tři čtvrtě roce od nástupu do funkce. Trvalo však rok, než dodal Národnímu bezpečnostnímu úřadu všechny potřebné dokumenty.

V září 2015 bylo rozhodnuto, že prověrku nezískal. Prezident Zeman uvedl, že Mynáře ve funkci nahradí až ve chvíli, kdy kancléř vyčerpá všechny možnosti odvolání.

Mynář bezpečnostní prověrku nezískal a Národní bezpečnostní úřad zamítl i jeho rozklad vůči tomuto rozhodnutí. Kancléř se chce bránit soudní cestou.