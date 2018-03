Adéla Jelínková, Právo

Přestože jsou podle hasičů česká nákupní centra prošpikována protipožárními zabezpečeními, hasicími přístroji a nouzovými východy, bezpečnostní opatření často vycházejí do ztracena.

Když jsou únikové cesty uzamčené na řetěz nebo zastavěné regály se zbožím, přičemž personál nemá ani ponětí o tom, kde se východy nacházejí, může dojít i přes špičkovou techniku ke katastrofě.

Zaměstnanci ochranky se v případě nákupních center neustále střídají a údajně se nestíhají proškolovat. Podle bezpečnostního experta navíc agentury přijmou kohokoli, kdo je ochotný pracovat za 60 korun na hodinu. Podle toho pak prý vypadá (ne)zodpovědnost pracovníků na obdobných pozicích.

Pokuty jsou nízké

Mimo jiné neprofesionalita personálu přitom stála i za neštěstím v Rusku. Ochranka zamkla únikové východy, vypnula požární alarm a neuměla panikařícím lidem pomoci. [celá zpráva]

Jen za minulý rok provedli čeští hasiči více než deset tisíc kontrol nejrůznějších objektů. Z celkového počtu kontrolovaných zhruba jen asi jedna třetina splňovala všechny náležitosti bezpečnosti. Nové kontroly hasiči plánují v dubnu. Kromě obchodníků chtějí prověřit i kina a divadla.

Obzvláště u nákupních center dochází často k tomu, že jeho provozovatelé chybují opakovaně. A to i přesto, že za nedodržení předpisů mohou dostat pokutu až 10 miliónů korun. Strašák v podobě miliónových sankcí ale na centra neplatí, protože tak vysoké pokuty se prakticky neudělují.

„Když mají například opakovaně zastavěný únikový východ krabicemi, pokuta se pohybuje kolem čtyř až šesti set korun blokově na místě,“ nastínila Právu mluvčí hasičů Nicole Zaoralová.

Vyšší pokuty spojené se správním řízením se podle ní týkají uzavření více vchodů či neprovozuschopného hasicího zařízení.

„Hodně často se stává, že v nákupním centru například v potravinách nějaký skladník skládá zboží a před únikový východ si přiveze paletu, ze které to zboží vyndává. Pak si dá pauzu a během ní tam my přijdeme. Za dvě hodiny by tam ta paleta třeba už nestála,“ vysvětlila Zaoralová s tím, že jde o drobnost, kterou řeší domluvou nebo nízkou pokutou na místě.

Extrém je podle ní případ nákupního centra, kde měli únikový východ na řetěz a uzamčený zámkem.

„Vysvětlili to tím, že nevěděli, že jde o nouzový východ. A to je další problém, kterému se věnujeme. Zaměstnanci musí vědět, jak má evakuace probíhat, a musí umět lidem poradit,“ podotkla Zaoralová.

I když hasiči zaměstnance upozorňují, že by únikový průchod měl zůstat volný, krabice se tam vzápětí po skončení kontroly často vrátí.

Kámen úrazu podle hasičů navíc spočívá v tom, že se pracovníci v security v jednotlivých nákupních centrech neustále mění. „Ti pracovníci se tam točí velmi rychle, takže je třeba ještě nestihnou ani proškolit,“ vysvětlila Zaoralová.

Jamese Bonda za pětikačku

Ředitel technického sektoru pražského obchodního domu Kotva Jan Domínek v tom žádný problém nevidí.

„Ti pěší zaměstnanci ochranky se sice točí poměrně rychle, když ale nastoupí do práce, jsou ihned obeznámeni s tím, kde co je a jak to funguje,“ argumentoval Domínek. Podle něj centrum absolvuje kontrolu hasičů minimálně jedenkrát ročně, přičemž závady, na které jsou upozorňováni, postupně „vychytávají“.

„Ale samozřejmě vždy se najde chyba,“ připustil Domínek.

Obchodní dům Kotva

FOTO: Aneta Lednová, Novinky

Podle bezpečnostního experta a bývalého vojáka se zkušenostmi ze zahraničních misí Lumíra Němce je pohled na ochranku v českých nákupních centrech tragický.

„Všechny firmy zajišťující security se tváří tak, že za pětikačku dodají Jamese Bonda, ta realita je ale bohužel trochu jiná,“ zhodnotil Právu Němec.

U pracovníků bezpečnosti je prý obrovský tlak na cenu, agentury pracovníky shánějí za nejnižší možný plat, a „když člověka nezaplatíte, nedostanete kvalitu“.

„Když pracujete za šedesát korun a musíte oddělat 300 až 400 hodin měsíčně, abyste se nějakým způsobem vůbec uživil, tak tu práci máte v podstatě ‚na háku‘,“ řekl Němec.

Podle něj je velmi pravděpodobné, že ve většině nákupních středisek a obchodních domů nejsou zaměstnanci bezpečnosti vůbec vyškoleni k tomu, aby správně zareagovali v krizových situacích.

„Centra by si měla uvědomit, že tam lidé z bezpečnosti nejsou jenom proto, aby hlídali, jestli ta paní, co je u pokladny, má dva rohlíky, ale zaplatila jenom jeden, ale měli by to být hlavně lidé, kteří by měli umět zareagovat a fungovat jak při požáru, tak při teroristickém útoku. Měli by být připraveni, a to se obávám nejsou,“ shrnul Němec.