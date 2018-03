Barbora Zpěváčková, Novinky

On-line přenos skončil. Děkujeme za pozornost.

17:29 - Ministr spravedlnosti Robert Pelikán řekl, že situace ohledně Murína v této fázi nepatří na půdu Poslanecké sněmovny. „Je tam vedeno řízení podle zákona, je přezkoumatelné soudem. Podle zákona jasně platí, že tento typ řízení je neveřejný, poslanci nejsou nad zákonem,” zdůraznil Pelikán.

17:10 - Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše schůze dopadla tak, jak se očekávalo. Upozornil, že premiér nemůže jen tak odvolat šéfa GIBS, ale musí mít stanovisko bezpečnostního výboru. „Bezpečnostní výbor toto stanovisko zatím nemá,“ zdůraznil Bartoš.

17:03 - První místopředseda hnutí STAN Vít Rakušan řekl, že nerozumí tomu, proč premiér nechce odpovídat na otázky poslanců. Podotkl, že chce iniciovat další jednání o GIBS na bezpečnostním výboru.

16:56 - „Trestně stíhaný premiér v demisi může naplňovat sen každého kriminálníka - může rozhodovat o svých vyšetřovatelích,” prohlásil Kalousek. „Svědčí to o tom, že si nejsme všichni rovni před zákonem, někteří se cítí být nad zákonem, minimálně předseda vlády,” dodal Kalousek.

16:50 - Do novinářského atria dorazil předseda poslanců TOP 09 Kalousek. Oznámil, že schůze skončila, protože nebyl schválen program. „Koalice ANO, KSČM a SPD odmítla schválit program schůze,“ zlobil se.

16:47 - Mezi novináře přišel šéf lidovců Pavel Bělobrádek. Oznámil, že Babiš odešel ze sálu. „Pan Babiš si vzal přednostní právo, řekl, že nic nebude říkat a odešel. Navrhl jsem přerušit schůzi do doby návratu pana Babiše, to neprošlo. Když tam není hlavní aktér, trochu to pozbývá smysl. Považuji to za nedůstojné,” konstatoval Bělobrádek.

16:40 - Podle informací Novinek poslanci zatím neschválili program schůze. Jednotliví předsedové poslaneckých klubů předčítají stanoviska a apelují na to, aby byl program schválen a mohli vystopit všichni poslanci.

16:33 - „Hlasovací mašinérie ANO-SPD-KSČM si nepřála, aby veřejnost slyšela byť jenom důvody, pro které jsme svolali mimořádnou schůzi sněmovny k odvolání ředitele GIBS. Není proč to tajit,” komentoval na Twitteru předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

15:45 - Pro to, aby schůze byla neveřejná, hlasovali poslanci ANO, KSČM, ČSSD a SPD. Kdo jak zvedl ruku, si můžete prohlédnout zde.

15:43 - Poslanci si odhlasovali, že schůze bude neveřejná.

15:37 - Šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek navrhl, aby se Sněmovna usnesla, že schůze bude neveřejná.

15:30 - Začala mimořádná schůze Sněmovny.

Babiš podle opozice vytváří na GIBS nátlak. „Pokud má každý občan věřit, že žijeme v právním státě, nemůže trestně stíhaná osoba rozhodovat v personálních otázkách orgánů činných v trestním řízení,“ uvedl šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

Je však otázkou, zda Sněmovna vůbec schválí program schůze. Pokud se tak nestane, mohou vystoupit jen poslanci s přednostním právem, tedy předsedové stran, poslaneckých klubů či členové vlády.

Premiér během uplynulých týdnů několikrát veřejné prohlásil, že v šéfa GIBS ztratil důvěru. Označil ho za ohrožení demokracie a bezpečnostní riziko. Řekl, že ho dočasně zprostí výkonu služby.

Babiš zahájil s Murínem kázeňské řízení



Babiš před dvěma týdny zahájil s Murínem kázeňské řízení kvůli spáchání údajného přestupku. O jaký přestupek by se mělo jednat, není jasné. Jde o neveřejné řízení.

„Předpokládáme, že premiér v demisi vysvětlí své kroky. Chceme vědět, co ho k tomu vede. Je pro nás nepřijatelné, aby vláda, která nemá důvěru, činila takovéto zásadní kroky,“ uvedl na tiskové konferenci před schůzí předseda lidoveckých poslanců Jan Bartošek.

„Postup Andreje Babiše považujeme za netransparentní. GIBS je pod silným tlakem, aniž by byly známy důvody,“ komentoval šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka.

Komunisté se naopak nechali slyšet, že svolání mimořádné schůze považují jen za propagační výstřel pravice.