Sociální bydlení? Vláda chce stavět ghetta, děsí se odborníci

Odborníci z Platformy pro sociální bydlení odmítli nový návrh zákona z dílny ministerstva pro místní rozvoj o sociálním bydlení. Resort navrhuje tzv. integrovaný systém komunitního bydlení. Podle expertů, k nimž se přidali i někteří poslanci, by tak stát vytvořil na tisíce ghett. Podle návrhu zákona by vláda měla stavět sociální domovy, jednalo by se o ubytovny s buňkami. Podle předsedy platformy Štěpána Ripky to nedává žádný smysl.