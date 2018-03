Naďa Adamičková, Marie Königová, Právo

Příspěvek slíbil premiér Andrej Babiš na únorové dárcovské konferenci v Bruselu. Podle něho by měla vláda ještě letos rozhodnout o poskytnutí dalších tří miliónů eur (75 miliónů korun) zemím tzv. Sahelu – tedy pásu napříč Afrikou.

Jednotky zemí tzv. Sahelu s podporou EU budou mít až 10 tisíc vojáků a policistů

Vláda by měla peníze odsouhlasit v nejbližší době. K návrhu, který předložila ministryně obrany Karla Šlechtová (ANO) a se kterým se Právo seznámilo, nikdo z ministrů v připomínkovém řízení nic nenamítl.

Z rozpočtu obrany

Peníze půjdou do finančního mechanismu EU právě z rozpočtu obrany. Evropské země chtějí poslat na pomoc zemím Sahelu celkem 414 miliónů eur.

„Jednotka Společné síly G5 Sahel představuje příležitost pro ČR, jak dostát svým deklarovaným závazkům vůči EU,“ uvádí zpráva ministerstva obrany. „A reálně přispět ke vzniku a fungování této africké síly, která cílí na boj proti terorismu a skupinám organizovaného zločinu,“ dodává zpráva obrany.

Podle ní je cílem vytváření „stabilního a bezpečného prostředí v regionu Sahelu, a tím také zamezovat nelegální migraci do Evropy“. Jednotky budou působit po boku francouzských jednotek a sil mírové mise OSN.

O vzniku vojenské síly rozhodly země Sahelu loni v únoru v reakci na opakované teroristické útoky.

V počáteční fázi má být 5000 příslušníků armád, policejních sborů i civilistů rozděleno do sedmi praporů, které budou operovat na hranicích států Sahelu. Postupně by měl počet jejich příslušníků narůst až na dvojnásobek a měli by operovat v celém regionu. Hlavní velitelství má být v Mali a taktické velitelství v Niameji v Nigeru.

Jak již Právo informovalo, česká armáda hodlá pokračovat také ve výcvikové misi EU v těchto zemích v celkovém počtu do 120 osob. V Mali působí čeští vojáci od roku 2013. Jejich počet se pohybuje do padesáti osob.

Jejich úkolem je ochrana velitelství výcvikové mise v Bamaku, doprovod velitele a štábu mise a výcvik malijské armády.