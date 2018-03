Hamáček navrhne Babišovi, ať odejde z vlády

Předseda ČSSD Jan Hamáček na úterní schůzce s premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO) zvedne otázku jeho odchodu z vlády. ČSSD by takový krok umožnil vstup do koalice s hnutím ANO. Jednání proběhne také mezi ČSSD a KSČM, která vzkázala, že chce mluvit do personálního obsazení kabinetu.