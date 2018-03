ANO mírně oslabuje, komunisté naopak rostou

Volby do Poslanecké sněmovny by v březnu vyhrálo hnutí ANO s 30,5 procenta hlasů. Shodně, 12,5 procenta, by získali Piráti a ODS. Pro komunisty a ČSSD by hlasovalo 11 procent voličů a do Sněmovny by se ještě dostala Okamurova SPD s 6,5 procenta. Naopak lidovci, TOP 09 i hnutí STAN by měli účast ve Sněmovně nejistou, ukázal aktuální volební model CVVM.