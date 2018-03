Renáta Bohuslavová, Novinky, ČTK

Ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová (ANO) představila v pondělí po jednání tři varianty, o kterých se jedná. První z nich, kterou ministerstvo prosazuje, znamená zrušení karenční doby s tím, že by zaměstnavatelé měli v prvních třech dnech nemoci proplácet 30 procent průměrného denního výdělku. [celá zpráva]

To zásadně odmítá ČSSD, která v původním poslaneckém návrhu, který vláda minulý týden podpořila, prosazuje, aby výše nemocenské v prvních dnech nespadla pod 60 procent průměrného denního výdělku.

ČSSD: Trváme na 60 procentech

Místopředsedkyně poslaneckého klubu ČSSD Kateřina Valachová, která byla na jednání přizvána, poté řekla, že pro jednání o možné koaliční vládě mezi ANO a ČSSD je to velmi zásadní požadavek.

„Hlavní je zrušit neplacení nemocenské. My trváme na 60 procentech. Tedy aby v prvních třech dnech nemoci měli zaměstnanci, ale třeba také živnostníci, stejnou náhradu jako čtvrtý den nemoci,” uvedla Valachová.

V souvislosti s tím, že náklady by nesl zaměstnavatel, navrhuje ČSSD zároveň snížení nemocenských odvodů zaměstnavatelům i osobám samostatně výdělečně činným o 0,2 procentního bodu.

Na stole je podle ministryně ještě třetí varianta, která také počítá se 60 procenty, ale i se zapojením zaměstnanců. „Třetí varianta by znamenala vyšší odvody pro zaměstnance, které jsou dnes nulové, a zavedení pojistného,“ uvedla po jednání Němcová.

ANO původně navrhlo, aby zaměstnavatelé platili stejně jako dosud nemocenskou po deset dní, termín ale posunulo od 1. do 11. dne nemoci, nyní platba od zaměstnavatele začíná 4. den nemoci a v 15. dnu povinnost přebírají zdravotní pojišťovny.

Hanák: Doufám, že se takové jednání nebude opakovat



Se zrušením karenční doby nesouhlasí zaměstnavatelé. Prezident svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák po jednání tripartity zopakoval, že varianta ČSSD je pro zaměstnavatele nepřijatelná. Další dvě si musí prostudovat.

Jednání tripartity podle něj navíc mělo netradiční způsob. Byly na něj kromě zaměstnavatelů, odborů i členů vlády přizváni i zástupci KSČM a ČSSD.

„Doufám, že se to nebude opakovat. Variantu dvě a tři jsme dostali na stůl před jednáním. My se nebudeme podřizovat politickému tlaku. S variantou jedna zásadně nesouhlasíme,“ uvedl po jednání Hanák a dodal, že k návrhům se vyjádří do čtvrtka do 12. hodin a jednání pak budou pokračovat.

Pro zrušení karenční doby jsou naopak zástupci odborů. Podporují návrh ČSSD.

Karenční dobu zavedla v úsporném balíčku vláda Mirka Topolánka (ODS). Ústavní soud ji k pololetí 2008 zrušil, kabinet neproplácení prosadil znovu, ale snížil odvody firmám. Ústavní soudci poté úpravu nechali v platnosti.