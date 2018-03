Petr Kozelka, Právo

Při rekonstrukci muselo být odstraněno veškeré vybavení sněmovního sálu a celý prostor zabralo lešení. „Rekonstruujeme všechny malby a kamenné prvky. Většina maleb imituje kámen a navazuje na pravé kamenné části. Po dokončení bude prostor vypadat velice jednotně,“ řekl Právu šéf restaurátorů Martin Číhalík.

Monumentální budova Zemského stavovského domu v Brně byla postavena v letech 1875 až 1878. „Při výzdobě sněmovny se použila kombinace kamene, umělého mramoru a malby imitující kámen. Bylo to výrazně levnější a stavebně rychlejší, než pokud by se použil jen kámen,“ vysvětlil Číhalík, pod jehož vedením pracuje na lešení patnáct kameníků, štukatérů a restaurátorů.

Řemeslníci se snaží zachovat co nejvíce původních prvků.

Podle ředitele sekce soudní správy Františka Konečného musí být všechny opravy hotové do října, kdy bude sál hostit velkou oslavu k výročí stého založení republiky a vzniku ústavního soudnictví. „Stavebně a restaurátorsky by měl být sál hotový na konci června, do září by pak měl být už zařízený. Bude v něm instalován nový mobiliář, který bude více odpovídat potřebám soudu při vyhlašování plenárních věcí,“ prohlásil Konečný.

Fresky se dočkaly obnovy

„Práce probíhají od shora přes všechny římsy, už máme dokončené hrubé stavební práce a připravujeme se na to, abychom mohli začít instalovat potřebná technická zařízení. Cena bude známa až na konci oprav, základní práce v sále jsou vyčísleny na 45 miliónů, ale stále nevíme, jaká bude finální cena. Nacházíme stále nové a nové věci, jak to při úpravách starých budov bývá,“ vysvětlil Konečný.

Oprava stropu

Řemeslníci se snaží zachovat co nejvíce původních prvků. Na některých galeriích například odkryli původní dřevěnou podlahu, kterou repasují. Jedna změna, provedená patrně kolem roku 1918, je však nevratná. Rakouského orla nad vstupem do sálu tehdy přemalovali na českého lva. Přesnou původní podobu znaku už nelze zjistit, na stěně tedy zůstane lev.