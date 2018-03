zpe, Novinky

„V rozpočtu 2018 jsme našli úspory ve výši 8,4 miliardy. Dnes můžu ohlásit splnění našeho slibu, dáme krajům čtyři miliardy korun na opravu silnic druhých a třetích tříd,“ uvedl premiér.

Další peníze chce vláda využít na slibované slevy v jízdném.

Na celý letošní rok je schválen rozpočet se schodkem 50 miliard korun.

GDPR se podle Babiše nafukuje



Vláda ve středu také řešila sporné nařízení EU, které zpřísňuje pravidla ochrany osobních údajů (GDPR). Nařízení má vejít v platnost 25. května. Podle Babiše je kolem GDPR zbytečná panika.

„Probírali jsme to GDPR. To je podle mě velice jednoduchá problematika, která se tady zdramatizovala. Nafukuje se to, děsí se lidi. Řeší to ochranu soukromí občanů. To je základ,“ řekl Babiš. „Dostali jsme se do fáze, kdy se obchoduje s databázemi občanů,“ dodal premiér.

GDPR děsí například školy, jež mají pochybnosti, jestli mohou i nadále vyvěšovat třídní fotografie a jména dětí na webu. Nařízení je nejasné a až absurdní i podle některých právníků.

GDPR se týká miliónu živnostníků, 452 tisíc obchodních společností, 500 správních úřadů a 6259 obcí. Všichni musí lépe zabezpečit data lidí.