Renáta Bohuslavová, Novinky

„Cítím obdiv ke gestu Miroslavy Němcové, kterým dala najevo své stanovisko k (ne)prezidentskému projevu 8. března. A za toto její gesto odvahy bych jí rád poděkoval jako občan a volič, který je rád, že v české politice pomohla zachovat nejen statečnost, ale i důstojnost,” uvedl organizátor Tomáš Konečný k události na Facebooku.

Němcová organizátorům poděkovala a byla viditelně dojatá. „Dostal jsem stovky e-mailů a byly to vzkazy z celé České republiky, což mě velmi zaskočilo. Za 20 let, co jsem poslankyní, jsem prožívala různé zlomové okamžiky, ale tohle zažívám poprvé,” svěřila se Němcová.

„My se nedáme. Němcová na Hrad,” skandovali a tleskali lidé, kteří se v úterý odpoledne sešli na Malostranském náměstí.

Miroslava Němcová odchází z inaugurace prezidenta Miloše Zemana

FOTO: Právo

Němcová byla první, která ze sálu odešla ve chvíli, kdy se Zeman v inauguračním projevu strefoval do České televize a do médií vydavatelství Economia, které vlastní podnikatel Zdeněk Bakala. [celá zpráva]

Následovali ji poslanci z TOP 09, i někteří senátoři, odešel ale třeba i někdejší lidovecký ministr zemědělství Marian Jurečka. Sál opustila i celá řada dalších hostů slavnostního aktu. [celá zpráva]

Video

Několik politiků opustilo na protest proti inauguračnímu projevu Miloše Zemana Vladislavský sál. Zdroj: Novinky.cz

Němcová byla po odchodu značně rozladěná a vysvětlila, že tak učinila proto, že Zeman jedná v přímém rozporu se svým slibem, že chce spojovat společnost. „Rozděluje ji,” uvedla.

Proti Zemanovým slovům minulý týden demonstrovali i občané na náměstích po celé republice. [celá zpráva] Prezident jim vzkázal, že jsou to chudáčci. [celá zpráva]