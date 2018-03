Novinky

„Čínská lidová republika je pro Českou republiku jedním z nejvýznamnějších partnerů, jsem proto rád, že strategické partnerství mezi našimi zeměmi, které považuji za základní kámen úspěšné spolupráce, již přináší konkrétní výsledky,” uvedl Zeman v gratulačním telegramu.

Prezident ocenil „osobní přátelství”, které jej s jedním z nejmocnějších mužů planety pojí.

„Pevně doufám, že i v průběhu našich druhých volebních období se nám podaří osobně se setkat, abychom mohli společně přispět k dalšímu zvýšení úrovně strategického partnerství mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou ku prospěchu obou našich národů,” dodal prezident, který byl v minulosti kritizován za výrok, že se od totalitní Číny můžeme učit „stabilizovat společnost”.

Si Ťin-pching byl zvolen na dalších pět let, nicméně schválené změny ústavy by měly vést k vyškrtnutí klauzule, která omezuje výkon funkce čínské hlavy státu na deset let. Si Ťin-pching by pak mohl vládnout doživotně.

Poslanci také schválili návrh komunistické strany zakotvit do ústavy „myšlenky Si Ťin-pchinga o socialismu čínského typu v nové éře”. [celá zpráva]

Kancléř prezidenta Vratislav Mynář (vlevo) a poradce prezidenta Martin Nejedlý

FOTO: Milan Malíček, Právo

Určité komplikace pro Zemana nicméně může znamenat zmizení jeho čínského poradce Jie Ťien-minga. Po osudu muže, který byl podle některých čínských médií zatčen pro podezření z ekonomické kriminality, jeli do Číny „pátrat” i Zemanovi nejbližší spolupracovníci kancléř Vratislav Mynář a poradce Martin Nejedlý, aniž by se na jejich cestě oficiálně podílelo ministerstvo zahraničí. Výsledek této „diplomacie na vlastní pěst” však Hrad zatím nezveřejnil. [celá zpráva]