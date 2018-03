Naďa Adamičková, Marie Königová, Právo

Jak se vám šlape v novém tandemu s Janem Hamáčkem, byť jde zatím o poměrně krátkou dobu?



Dobře.

Opravdu?

Předpokládám, že chcete slyšet pravdu, takže popravdě říkám, že se nám šlape dobře. Sedli jsme si lidsky, víme, že je před námi těžký úkol, který nám dal sjezd. Tedy pokusit se cosi vyjednat, představit to sjezdu a celé stranické veřejnosti. A pokud nebudeme šlapat spolu, tak to bude mít důsledky jak pro nás, tak pro celou stranu.

Neboli klinickou smrt - jak jste popsal situaci v soc. dem. - jste odvrátili?

Nemám aktuální průzkumy, takže nevím, jestli se nám podařilo odskočit ode dna a trochu se zvednout. Pokud bych měl ale vycházet z posledních průzkumů, tak ty zaznamenaly trochu vyšší preference. Kéž by to tak bylo. Ale rozhodně to neznamená, že strana je zachráněna. Jsme na začátku cesty.

Ptáme se proto, že jste se v uplynulých dnech výrazně rozešli v zásadní programové otázce, kterou je možnost vypsat referendum o odchodu z EU. Zatímco vy tvrdíte, že by soc. dem. měla lidem umožnit hlasovat o mezinárodních smlouvách, Hamáček to důrazně odmítá a ani návrh zákona předložený skupinou vašich poslanců to neumožňuje.

Jan Hamáček mi před zhruba dvěma týdny sděloval, že předkládá spolu s dalšími zákon o referendu, který jsem si přečetl. Okamžitě jsem říkal, že to podle mého názoru není dobré a že jsem nezaznamenal nějaké stranické usnesení, které by navržená pravidla ukládala nebo vylučovala. Je pravda, že se s mými argumenty, které jsem popsal v komentáři pro Právo, neztotožnil, ale vzal je na vědomí s tím, že je možné o nich diskutovat.

Když politik řekne, že o něčem je možné diskutovat, vždy to zavání neochotou říci jasný názor. Řekněte tedy, zda je možné, že soc. dem. bude ochotna umožnit v plebiscitu i rozhodování o EU.

Jsem přesvědčen, že soc. dem. by se měla tomuto tématu věnovat. Nemyslím si - při vší úctě k poslancům, kteří návrh podepsali - že jsou to ti jediní oprávnění o tématu referenda hovořit. Opakuji, že k tomuto tématu nemáme žádné stranické usnesení.

V regionu vnímám hlasy opačné, které se kloní k mému názoru, že zákon by měl umožnit hlasovat i o mezinárodních smlouvách. Musím ale okamžitě dodat, že já neprosazuji odchod z EU, na to jsem nikdy ani na minutu nepomyslel.

Jiří Zimola

FOTO: Milan Malíček, Právo

Jsem eurooptimista a člověk, který bytostně prosazuje zachování členství ČR v Unii. Ale současně jsem demokrat a říkám, že pokud lidé v roce 2003 hlasovali o vstupu do EU, tak by bylo správné, aby se mohli vyjádřit i o případném setrvání v tomto uskupení.

Jsem připraven o svém názoru diskutovat, a musím konstatovat, že i ve čtvrtek, při jednání s ANO vyšlo najevo, že ani v něm není jednotný názor. Vím, že někteří členové ANO zastávají názor, podle kterého by mohla nakonec výsledek referenda ratifikovat Sněmovna.

K čemu by to bylo dobré kromě toho, že byste se jako politici předvedli coby demokraté, ale v závěru byste stejně měli poslední slovo?

Na to se neptejte mně, ale třeba paní profesorky Válkové (poslankyně ANO), která tento názor zastává.

Na jednání s ANO o možné koalici jste podle babišovců přišli se žádostí, abyste dostali vyjednávací exkluzivitu. Navenek to může působit dojmem, že jste se zalekli, abyste nezůstali mimo hru. Nebo je to jinak?

My jsme o exkluzivitu nepožádali. Byl to jejich návrh. My jsme chtěli především slyšet vysvětlení nedělního výroku pana Babiše, který hovořil o případném jednání s ODS. Pan Babiš - jak jsem i předpokládal - to vysvětlil tím, že šlo o poněkud unáhlený výrok, za který se omluvil, a oni sami navrhli tu exkluzivitu s tím, že nebudou jednat ani s Okamurou, ani s ODS. To, že dále jednají s komunisty, vyplývá z možného uspořádání, tedy koaliční vláda ANO a ČSSD tolerovaná KSČM.

Takže stíhaný Babiš už soc. dem. nevadí?

Vadí. Podle usnesení sjezdu je to pro soc. dem. zásadní problém. Opakujeme to na všech jednáních.

To je sice hezké, že to opakujete, ale ANO dalo jasně najevo, že z Babiše neustoupí.

Ptáte se, jestli nám to vadí, a já říkám, ano, vadí.

Ale přesto vyjednáváte. Dává to logiku?

Naše usnesení zní, že soc. dem. vnímá Babiše jako zásadní problém a pověřuje nás jednáním. Výsledek jednání máme předložit sjezdu 7. dubna a posléze členské základně. To chceme dodržet.

Tak jinak: pokud ANO neustoupí od Babiše, půjdete s ním případně do vlády?

Nehrajte prosím na nějaké pokud. Na to já nehraji. Jen opakuji, že pro soc. dem. je to zásadní problém. Jsme pověřeni jednáním, které vedeme, a uvidíme, k čemu dospějeme.

Kolik ministerstev chcete obsadit?

Mohu říci, že na čtvrtečním jednání pan předseda Hamáček řekl číslovku pět. Pan Babiš na základě matematických propočtů a výsledků voleb řekl číslovku menší. Myslím ale, že co kdo prohlásil není důležité v kontextu toho, k čemu nakonec můžeme dojít.

Platí, že usilujete především o resorty vnitra, financí a spravedlnosti?

Musím se teď oklikou vrátit k tomu, o čem jsme hovořili, a to je trestní stíhání premiéra. Chci věřit, že nikdo z exekutivy nemá vliv na probíhající vyšetřování, ale aby nevznikly jakékoli pochyby, je logické, že soc. dem. usiluje o tzv. silové resorty, které jste jmenovaly a které mohou mít s vyšetřováním něco společného. Druhá kategorie resortů je ta, která je spjata s naším programem. Tedy sociální věci a zdravotnictví.

Jiří Zimola statutární místopředseda ČSSD

FOTO: Milan Malíček, Právo

Koho chcete nominovat?

Víte, že vám to neřeknu nikoli proto, že bych to chtěl tajit, ale protože by to mohlo vyvolat obrovské diskuse a napětí kolem těch lidí. Nechci je vystavovat takové situaci.

Patříte mezi adepty spolu s Hamáčkem?

Nemám takovou ambici. Osobně jsem přesvědčen, že předseda strany by měl být ve vládě, už jen kvůli operativnosti. Nemyslím, že v ní nutně musí být i statutární místopředseda, stejně jako jakýkoli jiný místopředseda.

Pokud si zatipujeme, měl by to být právě Hamáček, kterého byste chtěli protlačit na vnitro?

Určitě jste slyšeli vyjádření pánů Faltýnka a Brabce, kteří řekli, že nepřipadá v úvahu abychom dostali vnitro. Takže to bude předmětem dalších jednání. Chci jen říct, že pokud se na nějaké koaliční vládě dohodneme, tak by v ní asi předseda strany neměl chybět. A bude na něm, aby s ohledem na svou kompetenci, odbornost a profesionalitu rozhodl, který resort to bude.

Pokud si s ANO plácnete, jste schopni zajistit podporu celého patnáctičlenného klubu ČSSD při hlasování o důvěře?

Rád bych odpověděl že ano, ale nemohu to udělat, protože stoprocentní není nic. Čtu vyjádření některých mých kolegů, hlavně bývalého předsedy Bohuslava Sobotky. Mrzí mě, že má potřebu se takto vyjadřovat. Ale neberu mu jeho názor. Chápu, že složil poslanecký slib, ale měl by si také uvědomit, že ho složil díky příslušnosti k soc. dem. Přeji si, aby všichni poslanci respektovali výsledek stranického referenda...

Bude vůbec? Mezi vašimi členy se proslýchá, že to možná odpískáte. Proto, že je pro vás prý snadnější přesvědčit 500 delegátů sjezdu, než tisíce členů.

Opět říkám - co je stoprocentní? Já trvám na tom, aby referendum bylo. Možná někdo šíří, že by Hamáček se Zimolou ovlivnili delegáty sjezdu, aby to měli jednodušší. Já si to nepotřebuji dělat jednodušší, protože o tak zásadním rozhodnutí by měli hlasovat všichni členové strany. Budu první, kdo ten prapor ponese. Koneckonců již na začátku roku jsme v rámci naší platformy Zachraňte ČSSD řekli, že vnitrostranické referendum chceme.

Mimochodem existuje stále tato platforma?

Jistě.

Má ještě význam, když jste se stal jako její zakladatel členem nejužšího partajního vedení a z této pozice snad máte šanci stranu zachraňovat?

Myslíte si, že ČSSD už byla zachráněna? Já si to nemyslím.

Vraťme se ještě k Sobotkovi, kterého jste chtěl vyzvat, aby se vzdal mandátu, pokud nechce respektovat většinový stranický názor. Už jste spolu mluvili?

To je mediálně zkreslená informace. Respektuji právo poslance Sobotky veřejně vyjádřit svůj názor. Ale očekávám nějakou stranickou disciplínu. V případě, že bude rozhodnuto nějakým vyšším celkem, ať to bude sjezd, nebo referendum, že se mu podřídí.

Hrozí mu vyloučení, pokud by hlasoval proti vyslovení důvěry vládě za předpokladu, že se na ní shodnou vaši straníci?

Nejsem přítelem vylučování. Ale s každým z poslanců, který by měl problém s dodržováním usnesení vyššího celku či referenda, povedeme diskusi. Ať si uvědomí, kde je jeho místo a jak by měl hlasovat.

Vy sám jste ale v minulosti patřil k rebelům, kteří se vždy nedrželi v hlavním proudu. Navrhoval jste zdanění církevních restitucí, varoval před antibabišismem, podpořil jste veřejně Miloše Zemana, nyní navrhujete referendum i o EU.

K té mé rebelii. Také jsem mohl mít jiný názor na vnikající koaliční vládu v roce 2013 a 2014, ale tehdy jsem se jako poslanec cítil vázán koaličním prohlášením, které jsem podepsal. Nikdy jsem nešel svými výroky proti nějakému našemu usnesení, proti stranickému rozhodnutí.