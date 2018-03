Renáta Bohuslavová, Jan Martinek, Novinky

„Snaží se teď využít tohoto tématu. V situaci, kdy probíhá půlroční oprava Husitské ulice, tak dopravě na Praze 3 nepomůžeme tím, že budeme říkat, že tam má vést metro D. Pokud to říká náměstek pro dopravu, tak si dělá z Pražanů bžundu,” řekl Novinkám pražský zastupitel za Trojkoalici Matěj Stropnický.

Od pondělí na Žižkově probíhá rekonstrukce Husitské ulice, která je uzavřená a kvůli tomu se tvoří dlouhé kolony na přilehlých komunikacích. Nejhorší je situace v Seifertově ulici. [celá zpráva]

Kandidát na místopředsedu ČSSD Petr Dolínek

O tom, že metro D by mohlo z Náměstí Míru dále vést na Žižkov, se mluví již dlouho. Podle Stropnického je tato varianta v územním plánu už od roku 1999 a nejde tedy o žádnou novinku.

Institut plánování a rozvoje (IPR) však s touto variantou v novém metropolitním plánu nepočítá. V současné době je druhý úsek metra D plánován z Náměstí Míru na Náměstí Republiky. Pražský dopravní výbor nicméně přijal návrh, aby se tím zastupitelstvo zabývalo a vrátilo trasu vedoucí přes Žižkov opět do hry.

Dolínek: Návrh se současnou dopraví situací nesouvisí



To, že nejde o novinku, přiznává i náměstek pro dopravu Petr Dolínek a jeho návrh prý se současnou situací nesouvisí.

„Hovořilo se o tom, že by rezerva (tedy trasa z Náměstí Míru přes Žižkov do Vysočan - pozn. red.) byla z metropolitního plánu vyškrtnuta, protože na Žižkově žije příliš málo lidí. Na druhé straně tam v posledních letech vzniká nová zástavba. Chceme proto prosadit usnesení, aby v něm zůstala,“ řekl Právu Dolínek a dodal, že stavět se začne až za patnáct až dvacet let.

Plánovaná druhá část trasy metra D z náměstí Míru na Vysočanskou

„Když jsem na čtvrteční poradě tuhle věc dala v plénum, tak si pan Dolínek materiál vzal a teď ho vydává za svůj,” řekla Novinkám náměstkyně primátorky Petra Kolínská z Trojkoalice.

„Pan Dolínek má na starosti dopravu, tak chápu, že to chce předkládat,” dodala Kolínská s tím, že iniciativa ale vzešla od Stropnického.

Interview s Matějem Stropnickým

„Před dvěma měsíci jsem kontaktoval městskou část Praha 3 a 9 a obě mi potvrdily, že trvají na zachování metra D touto trasou (z náměstí Míru přes Žižkov směrem na Vysočanskou - pozn. red.) a poté jsem to předložil na výbor pro dopravu,” vysvětlil Novinkám Stropnický.

Výbor požaduje, aby došlo ke změně stávajícího územního plánu a tato trasa byla vedena jako pevná trasa nikoliv jako rezerva, jak je to nyní. Následně chtějí, aby se to upravilo i v návrhu nového metropolitního plánu, který bude závazný pro období od roku 2023. To podle Stropnického umožní včasný výkup pozemků.

O tom, že Dolínek návrh příští týden předloží na jednání rady hl. města Prahy, v pátek informovala jeho kolegyně Irena Ropková. „Není přeci možné, aby se obyvatelé jedné z centrálních městských částí i v jednadvacátém století přepravovali za prací a studiem přecpanými autobusy,” napsala si na Facebook.

Pražská radní pro oblast školství Irena Ropková (ČSSD)

Jejich další kolega z rady Daniel Hodek (ČSSD) však Novinkám potvrdil, že ještě v úterý na jednání rady hl. města Prahy se nic takového neřešilo. „V úterý jsem byl na radě, ale tam nic takového pan Dolínek neavizoval,” řekl radní pro územní plánování Hodek.

První již naplánovaná část trasy metra D by se měla začít stavět v roce 2019. Nejprve se začne stavět úsek z Pankráce do Písnice, který by měl vyjít na 39,7 miliardy korun.

V další fázi pak zbylé dvě stanice Náměstí Bratří Synků a Náměstí Míru. Stavba první části by měla být hotova do roku 2022, zda bude předpokládaný termín dodržen, ale není jasné. Zatím se totiž nepodařilo vykoupit všechny pozemky nutné pro stavbu za odhadovaných 51,4 miliardy korun.