Jan Rovenský, Právo

Před čtvrtečním kolečkem rozhovorů Babiše se špičkami soc. dem., KSČM, okamurovců a ODS se nejsilnější parlamentní strana nemůže shodnout, jakou formu vlády zvolit – menšinovou, koalici se soc. dem. nebo se jednorázově nechat podpořit třeba i od SPD.

Premiér Andrej Babiš v úterý informace o sporu zlehčoval a Právu tvrdil: „Nehádali jsme se. V každé organizaci jsou občas problémy, a jelikož jsme demokratické hnutí, tak se občas vyskytnou i u nás.“

Někteří poslanci kritizují Babiše, který by byl ochoten podporu okamurovců strpět, právě proto, že upřednostňuje jednobarevnou vládu. Proti SPD se staví například ministr spravedlnosti Robert Pelikán, ministryně obrany Karla Šlechtová či ministr zahraničí Martin Stropnický. Stejně tak i brněnský primátor a místopředseda hnutí Petr Vokřál.

Podle člena předsednictva a poslance ANO Jana Volného nebyla pondělní diskuse klidná, nazvat to ale hádkou by prý bylo příliš silné slovo. „Znám pana Babiše dvacet let a vím, jak mluví, ale to není hádka. Byla to konzultace, protože se teď láme chleba. Bavili jsme se o tom, jak vidíme situaci ohledně sestavování vlády. Na stole je těch variant víc a každý by možná preferoval jinou. Ale diskuse nebyla za hrob. Prostě jsme každý řekli, jaký máme názor. Jeden většinový ale převažuje,“ řekl Volný Právu.

Zda jde o koalici se soc. dem. podporovanou KSČM, už komentovat nechtěl. „Ve čtvrtek proběhne série jednání, kde se to asi rozštípne. Ale také čekáme na sjezd soc. dem. 7. dubna,“ doplnil poslanec.

Vylučovat nechtějí

Momentální názorovou rozpolcenost v ANO potvrdil i nedávný vnitrostranický průzkum. Nejvíc členů (38 procent) chce počkat, zda se soc. dem. dohodne na koaliční vládě s ANO, již by podporovala KSČM. Pro menšinovou vládu tolerovanou ČSSD a komunisty se vyslovilo 35,4 procenta babišovců a pro jednobarevný kabinet tolerovaný SPD a KSČM 34,5 procenta členů. [celá zpráva]

Některé projevy poslanců překvapily, například řeč pana Bláhy byla zvláštní předseda hnutí ANO Andrej Babiš

Spekulace, že by se ANO chystalo vyloučit některého ze svých členů, které se objevily po pondělní schůzce vedení, Babiš odmítl. Podle premiéra nic takového nehrozí poslanci Rostislavu Vyzulovi, který jako jediný z ANO hlasoval pro schválení schůze o odvolání šéfa SPD Tomia Okamury z vedení Sněmovny a jehož čeká schůzka s vedením strany.

„Je pravda, že občas někoho vyloučíme. Ale tentokrát nic takového neplánujeme a určitě ne pana Vyzulu. Na druhou nás některé projevy poslanců překvapily, například řeč pana Bláhy byla zvláštní,“ přiznal Babiš s narážkou na slova libereckého podnikatele a poslance ANO. Ten bouři po zvolení poslance KSČM Zdeňka Ondráčka do čela komise pro kontrolu GIBS přirovnal k procesu s Miladou Horákovou.

Ani podle Volného nebyla řeč o nějakém vylučování. „V klubu jsou různí lidé s různými manýrami, ale ve výsledku jsme jednotní,“ řekl.

„Poslanci nechodí, musíme je honit“

O formách vládní spolupráce se bude radit i poslanecký klub babišovců v sobotu.

„Chceme si popovídat. Potřebujeme jako vedení znát názory hnutí na naše vyjednávání o vládě i ohledně kauzy Ondráček,“ řekl Babiš.

Premiér chce řešit i docházku poslanců a podzimní komunální volby. „Někteří naši poslanci nechodí na hlasování a musíme je honit, což se mi nelíbí. A je pravda, že jsem se rozčiloval, že by poslanci neměli kandidovat v komunálních volbách. Měli bychom držet linku jedna funkce,“ řekl lídr ANO.

Podle poslance Volného má být sobotní setkání odlehčené, protože debaty v klubu před jednáními Sněmovny bývají uspěchané. „Nebudeme v kravatách, ale v tričkách a džínách a budeme mít čas na diskusi. Nejde o to, odejít s nějakým rozhodnutím nebo o něčem hlasovat, ale v klidu se pobavit,“ dodal.

Na řadě personálie?

Ačkoli babišovci a soc. dem. mají stále před sebou debatu o programových shodách a neshodách, první místopředseda soc. dem. Jiří Zimola v posledních dnech připustil, že by mohly přijít na řadu i personálie. Alespoň obsazení ministerstev, která by chtěla soc. dem.

Například vnitro. Zdůvodňuje to nepřímo trestním stíháním premiéra, proto by tento resort neměl být pod palcem ANO.

Jenže v tomto případě nejspíš narazí. Místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek se nechal o víkendu slyšet, že by souhlasil s tím, aby soc. dem. obsadila jedno silové ministerstvo, ale neřekl které.

Podle informací Práva by to mohl být resort obrany, což by nepřímo podporovala i Babišova slova, že nepočítá s výměnou ministra vnitra Lubomíra Metnara.