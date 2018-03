Otec dal dívku do ústavu, její názor justice nechtěla slyšet. Zasáhl Ústavní soud

Komplikovaný rozchod rodičů, k tomu konfliktní vztah s otcem, u kterého musela žít, a nakonec více než roční pobyt v ústavu, kam ji nechal otec umístit. To je jen malý přehled zážitků, který má za poslední dobu za sebou dnes 14letá dívka. Soudy jí nepomohly - co by si přála ona sama, justici nezajímalo. Místo toho, aby se dívky soudci zeptali na názor, raději dlouze vysvětlovali, proč to neudělají. Dívky se nyní zastal Ústavní soud (ÚS).