Ústavní soud odmítl zasáhnout do systému dluhové brzdy pro samosprávy

Argumenty snesené 64 senátory nepřesvědčily Ústavní soud (ÚS), aby zasáhl do tzv. dluhové brzdy, tedy systému opatření, která by se měla začít uplatňovat v případě zhoršení zadlužení obcí a krajů. Podle senátorů ustanovení několika zákonů zasahuje do práva na samosprávu, soudci ale nenašli žádný důvod k zásahu.