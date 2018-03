„Dalším důvodem pro Babišovo odstoupení je propastný rozdíl mezi jeho sliby voličům a realitou,” sdělila za organizátory Barbora Doleželová.

Premiér v demisi podle iniciativy, která si dala do podtitulu, že chce spojovat lidi, kterým na demokracii záleží, nemá zájem o dialog. Loni 17. listopadu Babiše vyzvali, aby plnil své sliby občanům, zejména slib, že bude podporovat a rozvíjet demokracii. Po dalších měsících se podle nich ukázalo, že šanci ukázat se jako prodemokratický premiér promrhal. Proto dospěli k názoru, že po listopadové Chvilce pro Andreje přišel čas na Chvilku pro rezignaci. Podle Doleželové jsou připraveni organizovat protestní akce.

„Pokládáme za nepřijatelné, aby 70 let po komunistickém puči a 29 let po sametové revoluci byl premiérem naší země trestně stíhaný člověk, vedený jako agent StB. Nebudeme dělat, že je to normální. Chceme, aby se Andrej Babiš vzdal funkce,” stojí v petici, kterou podepsali i neúspěšný kandidát na prezidenta Marek Hilšer, herečky Aňa a Ester Geislerovy, zpěvák Richard Müller či herec Vojtěch Dyk.

Mezi podepsanými je i režisér Jan Svěrák, který v sobotu před udílením filmových cen Český lev vyzval politiky, aby se postavili proti snahám likvidovat nezávislost České televize. Veřejnoprávní televize podle něj v těchto dnech čelí největšímu útoku na svoji nezávislost od dob televizní krize v roce 2000. [celá zpráva]

Režisér Jan Svěrák přečetl před zahájením přímého přenosu z Rudolfina, text nazvaný Pět vět na obranu České televize.

FOTO: Roman Vondrouš, ČTK

Signatáři iniciativy Milión chvilek nezpochybňují výsledek voleb, podle kterého by měl premiér vzejít z hnutí ANO. „To respektujeme. Není však žádný důvod pro to, aby to musel být právě trestně stíhaný člověk s minulostí agenta StB. To považujeme za nepřijatelné a za výsměch všem obětem komunistického režimu,” uvedli.

Protestní akce v Praze a dalších větších českých a moravských městech zorganizovali přes sociální sítě v uplynulém týdnu odpůrci zvolení komunistického poslance Zdeňka Ondráčka do čela sněmovní komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Během demonstrací zněla i kritika Babiše, jehož hnutí s komunisty vyjednává o podpoře vlády. Podle organizátorky akce Lucie Kohoutové občané svými 40 000 podpisy i účastí na protestních shromážděních dali najevo, že si nenechají od některých politiků líbit pohrdání demokratickými hodnotami a bojem za svobodu v roce 1989. Bude-li to nutné, jsou občané i pořadatelé protestů připraveni vyjádřit svůj nesouhlas znovu.