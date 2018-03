Sesednout z kola by měli cyklisté v daném časovém rozhraní například v ulici 28. října, Na Příkopě nebo na Staroměstském náměstí.

„Na Staroměstském náměstí a okolí to půjde objet dost obtížně, hlavně ve směru od Rudolfina směrem na Václavák, tam jako objízdná trasa připadá v úvahu jen Křížovnické náměstí a Smetanovo nábřeží, což jsou velmi nebezpečné ulice pro jízdu na kole,“ řekl v rozhovoru pro Novinky Vratislav Filler z iniciativy AutoMat.

Mapa cyklotras v historickém centru Prahy.

FOTO: Mapy.cz

Druhou zónou je dolní Václavské náměstí a část ulice 28. října, kde existuje částečně objízdná trasa Rytířskou ulicí. Třetí zónou je severní polovina náměstí Republiky.

„Je to úplně paradoxní, protože to je zrovna ta polovina, kde projíždějí autobusy a tramvaje, protože cyklisté můžou jezdit koridorem, kde jezdí veřejná doprava. Zde by byly objízdné trasy v jižním směru ulicí Královédvorskou, kde stojí věčně kolony aut. Severním směrem je to s těmi objízdnými trasami trochu složitější, nejsou to ulice, které by byly nějak zvlášť blízko,“ dodal Filler.

Bezpečné a krátké objízdné trasy



Naopak místostarosta Prahy 1 Richard Bureš vidí situaci jinak. „Neříkejme tomu nějaké omezení, jde pouze o redukci výjimky, která byla na pěší zóny. To je skutečně to jediné, co se děje. Na pěších zónách, kde se až do teď cyklisté pohybovali na základě výjimky, protože na pěších zónách nemá skutečně jezdit nikdo, kdo nemá výjimku nebo povolení, tak je časová úprava tak, aby tato výjimka platila mezi 10. a 17. hodinou,“ řekl Bureš.

Cyklisté kvůli omezení v centru Prahy také několikrát protestovali.

FOTO: Novinky

Proti zákazu ale cyklisté protestují, nyní půjdou k zastupitelstvu již s druhou peticí.

„Myslím, že jsme obdrželi obrovskou podporu veřejnosti, protože lidé vědí, že bez kola to tady nejde. Měli jsme pozitivní odezvu na magistrátě na interpelaci u pana (Petra) Dolínka (ČSSD, náměstek primátorky pro dopravu - pozn. red.), zastala se nás větší část koalice, takže myslím, že podporu v tom máme,“ hodnotí situaci Filler.

Pokud by měl nastat tento zákaz, tak je potřeba vymyslet také nějakou jinou trasu, kterou se cyklisté budou moct v centru Prahy pohybovat bezpečně cyklista Vratislav Filler

Naopak místostarosta Bureš poukazuje na negativní zkušenosti chodců především s messengery. „Co se týče těch protestů, nikdo nemluví o tom, že třeba v Německu je to naprosto normální. Tam od devíti do devíti nikdo na pěší zónu nesmí, protože to je pěší zóna a ta přes den patří chodcům. Uvidíme, až ta situace bude v platnosti, jsou navrženy objízdné trasy,“ uzavřel Bureš.

S tím ale Filler nesouhlasí. „Žádáme, aby se k tomu zastupitelstvo vyjádřilo a dalo jasně najevo, že kola do města patří, a že pokud by měl nastat tento zákaz, tak je potřeba vymyslet také nějakou jinou trasu, kterou se cyklisté budou moct v centru Prahy pohybovat bezpečně,” řekl Novinkám.

„Naším cílem je, aby byla zadaná podrobná studie prověřující možnost řízení opravdu bezpečné trasy, kde bude minimum konfliktů s auty a chodci, buď podél Vltavy nebo některou souběžnou ulicí od Vyšehradu až po Hlávkův most,“ dodal.