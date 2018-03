On-line reportáž skončila. Děkujeme za pozornost.

13:26 - Předseda KSČM Vojtěch Filip řekl, že Generální ředitel České pošty Elkán měl být odvolán už dávno.

13:11 - Lídr Pirátů Bartoš na tiskové konferenci podotkl, že Babiš personální změny často zdůvodňuje velmi vágně, například jen ztrátou důvěry. To je podle něj chyba.

A.Babiš a jeho koalice očividně nechce, aby vládu kontrolovala Poslanecká sněmovna. Zamítnutím programu schůze znemožnila projednat zásadní kroky, které dělá vláda bez důvěry. "Čištění" ministerstev, úřadů a státních podniků bude pokračovat vesele dál, i když vláda nemá důvěru. — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) 9. března 2018

13:05 - Podle poslankyně a někdejší ministryně školství Kateřiny Valachové (ČSSD) každé malé dítě chápe, jaký je rozdíl mezi menšinovou vládou bez důvěry a vládou s důvěrou.

13:00 - V novinářském atriu vystupují jednotlivé poslanecké kluby. První místopředseda hnutí STAN Vít Rakušan poznamenal, že páteční schůze byla tento týden už druhá, kdy poslanci bez předčasného práva nemohli vystoupit. „Kde je ten mantinel demokracie?“ tázal se Rakušan. Babiš podle něj vůbec nechápe, co se mu opozice snaží říci.

12:49 - Pro schválení programu hlasovala ODS, Piráti, ČSSD, lidovci, hnutí STAN a TOP 09. Poslanci ANO, SPD a KSČM se zdrželi. Kdo jak hlasoval, si můžete prohlédnout zde.

12:48 - Sněmovna neschválila program mimořádné schůze. Pro bylo 59 poslanců ze 154 přítomných, proti čtyři. Potřeba bylo minimálně 78 hlasů. Mimořádná schůze tak skončila.

12:46 - Poslanci budou hlasovat o tom, jestli si schválí pořad schůze.

12:43 - Znovu vystoupil Babiš. Odmítl kritiku, že vystupuje proti České televizi. „Já mám rád novináře, já už jsem nad věcí,” konstatoval premiér.

12:35 - Bělobrádek se opřel do Babiše. Odmítl kritiku, že by nic neudělal jako vicepremiér pro vědu a výzkum. „Chápu, že vaše ego je vysoké, že se těšíte, až budete v čítankách. Ale říci, že jste za tři měsíce udělal víc než já za čtyři roky, to je výraz nekompetence,” uvedl Bělobrádek. Vyzval Babiše, aby na sebe neútočili.

12:30 - Hádky o vládě pokračují. „My jsme řekli, že nebudeme ve vládě s Babišem,“ řekl Bělobrádek. Podle něj je to principiální otázka. Lidovci nechtějí být ve vládě s člověkem, který je trestně stíhaný.

12:12 - Babiš ve svém projevu prohlásil, že kdyby nebylo rozděleno Československo, tak by v České republice nebyl. „Klaus a Mečiar způsobili, že jsem tady,” rozlítil se.

12:06 - „Chceme důvěru,” prohlásil Babiš na plénu. „Ale vzpomeňte si, jak se k nám chováte od parlamentních voleb. Co jste řešili? Hlavně ten mandátový a imunitní výbor a Čapí hnízdo. To vás zajímalo, nezajímala vás Sněmovna,” řekl Babiš poslancům. „Dejte mi kuchařku, jak mám s vámi jednat,” křičel emotivně.

12:00 - Premiér zmínil GIBS a ředitele Murína. „Nikoho jsem nevydíral, nikomu jsem nevyhrožoval. Přestaňte lhát. Řekl jsem, že nemá moji důvěru,” tvrdí Babiš.

11:52 - Babiš se rozčiluje kvůli proslovům svých předřečníků. Bělobrádkovi (KDU-ČSL) řekl, ať nelže, že lidovci chtěli jít s ANO do koalice. Podle něj to není pravda. „Chcete předčasné volby? Tak to navrhněte. Já s tím problém nemám, rád chodím mezi lidi,” prohlásil Babiš.

11:49 - K řečnickému pultíku přistoupil znovu Babiš. Prohlásil, že bývalý ředitel České pošty Elkán byl totálně neschopný. Podobně mluvil o šéfovi agentury CzechInvest Karlu Kučerovi.

11:39 - Slovo si vzal ministr zdravotnictví Vojtěch Adam (ANO). „Já osobně jsem často na paškále,” začal. „Odvolal jsem dva ředitele. Nevím, jestli se to dá označit za personální čistky,” uvedl. Důvody podle něj byly jednoznačné - měl informace o tom, že se v nemocnicích děje něco, co není v pořádku.

11:33 - Místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal (Piráti) zalitoval, že neprobíhá rozprava a nemohou se do ní zapojit všichni poslanci. Navrhl rovněž, aby bylo možné jednat a hlasovat i po 14. hodině.

Jeho návrh nebyl přijat. Poslanci se tak podle všeho nejpozději ve 14 hodin odeberou na víkend.

11:27 - Další z ministrů, kteří se rozhodli vystoupit k tématu schůze, je šéf resortu kultury Ilja Šmíd. Kritikům připomíná odpovědnost ministrů za jim podřízená odvětví a poukazuje na to, že ministři „musí činit”. „Já mám za to odpovědnost, ne vy,” dodal.

11:25 - „To, že to někdo dělal špatně, není omluva pro to, že to budete dělat také,” zareagoval na úvodní vystoupení premiéra Babiše šéf STAN Petr Gazdík. Babiše požádal, aby uznal, že vláda bez důvěry není plnohodnotnou vládou.

11:22 - Šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek poslancům odcitoval tweet Alexandra Mitrofanova. Posloužil mu k charakteristice vlády bez důvěry.

Pozvete maníka na pohovor, zda ho přijmete jako sluhu. Nedáte mu důvěru. Vyloví vám rybku z akvárka, usmaží a sežere. Vyžene z baráku vašeho psa. Nakonec vám vleze do postele, že tam bude makat. Pak se podrážděně zeptá, co tam vůbec děláte.



Babišova vláda v demisi. — Alexandr Mitrofanov (@AlexandrMitrofa) 9. března 2018

11:19 - Po ministru Hünerovi popsala své personální změny ministryně financí Alena Schillerová.

11:10 - Ministr průmyslu Tomáš Hüner obhajoval před poslanci své personální kroky v rámci ministerstva a agentury Czechinvest.

10:47 - Šéf poslaneckého klubu STAN Farský apeloval na to, aby byl schválen program schůze. „Poslanci, kteří podepsali svolání schůze, zastupují tři milióny voličů,” podotkl Farský.

10:34 - Předseda Pirátů Ivan Bartoš uvedl, že pirátští poslanci by chtěli, aby Babiš vysvětlil situaci ohledně ředitele GIBS Murína.

10:18 - „Vláda, která nemá důvěru, nemá dělat vše, co dělá vláda s důvěrou. Mohli jste počkat,” sdělil Babišovi Bělobrádek.

10:14 - Bělobrádek začal mluvit o personálních změnách, konkrétně o ministerstvu zemědělství. „Po čtyřech hodinách váš ministr zemědělství poznal, že člověk, který byl odborník a šel pracovat do funkce náměstka z komerční sféry, je k ničemu. Přesto, že za své působení ušetřil řádově 900 miliónů korun,” prohlásil Bělobrádek.

10:10 - Předseda lidovců Pavel Bělobrádek poznamenal, že by se mělo přepočítat kvorum, jestli je Sněmovna vůbec usnášeníschopná. „Poslanci hnutí ANO zřejmě makají někde jinde,” podotkl k nízkému počtu zákonodárců v sále.

10:08 - Kalousek pokládá za nezbytné, aby se Sněmovna zabývala metodami, jakými hnutí ANO provádí personální změny.

10:00 - Slova se ujal šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. „Víte, Poslanecká sněmovna má významnou kontrolní funkci. Má kontrolovat kroky vlády a exekutivy ve všem, co pokládá za hranici zákona a Ústavy. Zejména pokud se týká GIBS, což je nestranná instituce,“ vzkázal Babišovi Kalousek. Narážel tak na údajný tlak Babiše na šéfa inspekce Murína, aby rezignoval.

9:55 - Před poslanci vystoupil ministr zahraničí Martin Stropnický (ANO). „Ten aparát se nesmí zastavit. Je potřeba držet resorty v provozní teplotě,“ hájil kabinet v demisi.

9:41 - K řečnickému pultíku přistoupil šéf ODS Fiala. Řekl, že vláda v demisi má být u moci co nejkratší dobu. „Do určité míry je smutné, že musíme připravovat nějaké usnesení, abychom dali vládě v demisi nějaké mantinely. Tato otázka je mnohem víc otázkou dobrých mravů než vytváření nových pravidel,“ zdůraznil Fiala.

9:37 - „Máme čisté svědomí, neděláme čistky, chováme se s péčí řádného hospodáře. Nemáme máslo na hlavě, na rozdíl od některých,“ uzavřel svůj proslov Babiš.

9:34 - Novela zákona o státní službě je podle Babiše potřeba. „Potřebujeme kvalitní státní správu,“ sdělil.

9:28 - Babiš postupně čte, co všechno dělala Topolánkova vláda v demisi.

9:16 - Předseda vlády odmítl, že by jeho kabinet dělal politické personální změny. „My žádné politické čistky neděláme. My jsme v rámci systemizace služebních a pracovních míst zrušili takzvané politické náměstky. Bylo jich 31 a my jsme snížili počet na 20,” řekl Babiš. „Nemluvte o čistkách. Dělali jsme to na základě našich zkušeností,” dodal.

9:14 - Babiš v projevu připomněl vládu Mirka Topolánka. „My nic neprivatizujeme. Vzpomeňme si na vládu Mirka Topolánka, která prodala Aero Vodochody za tři miliardy. My nic neprodáváme,” hájil Babiš svůj menšinový kabinet.

9:09 - „Vláda v demisi je legitimní a legální. Není podle Ústavy omezena. Nechceme vládnout v demisi. Ale když získáme důvěru, budeme pracovat úplně stejně, jako pracujeme dnes,” řekl Babiš.

9:05 - Slovo si vzal premiér Andrej Babiš (ANO). „Nechápu, proč byla svolána tahle schůze. Pochopil bych, kdyby ji svolali Piráti, hnutí STAN, KSČM nebo SPD, které nebyly ve vládě. Že ji svolávají tradiční strany, nechápu,“ prohlásil.

9:00 - Začala schůze Sněmovny.

„Vláda bez důvěry odvolává vysoké státní zaměstnance. Stíhaný premiér odvolává lidi pro podezření. To je absurdní situace, která by se dít neměla. Politika je v poslední době prováděna mocensky a silově,“ konstatoval předseda poslanců STAN Jan Farský.

Vláda v demisi udělala během tří měsíců svého působení několik personálních změn. O místo přišel například generální ředitel České pošty Martin Elkán, šéf agentury CzechInvest Karel Kučera či ředitelé fakultních nemocnic Na Bulovce a v Ostravě Andrea Vrbovská a Svatopluk Němeček.

Opozici vadí také tlak, který měl Babiš údajně vyvíjet na šéfa Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michala Murína.

Před schůzí Sněmovny vystoupila na tiskové konferenci ODS. „Vláda nemá legitimitu. Není to jen tak nějaká vláda v demisi, od počátku bylo jasné, že nebude mít důvěru Poslanecké sněmovny. Nezískala podporu ani jednoho jediného hlasu mimo hnutí ANO,“ podotkl předseda občanských demokratů Petr Fiala.

Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura dodal, že Sněmovna by měla přijmout dvě usnesení. První by vyzývalo vládu bez důvěry, aby neprováděla nevynucené personální změny v bezpečnostních a zpravodajských službách. „Chceme také vyzvat vládu v demisi, aby nepředkládala novelu služebního zákona,“ uvedl Stanjura.

Je však možné, že poslanci nakonec neschválí program schůze, podobně jako se to stalo na mimořádné schůzi ve středu. Tím pádem by mohli na plénu vystoupit jen poslanci s přednostním právem, tedy předsedové stran, šéfové poslaneckých klubů či členové vlády.