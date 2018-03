„Jedná se o trestnou činnost, která je hodně složitá pro soudce i vyšetřovatele. Jsou to totiž případy, kdy se často jedná o tvrzení proti tvrzení, útoky se odehrávají doma a beze svědků. Dost často pak případy, které se dostanou až před soud, končí osvobozujícím rozsudkem,“ řekl Právu jeden z trestních soudců, který si nepřál zveřejnit své jméno, redakce jej ale zná.

Týrání či znásilňování přitom prostupují všemi sociálními vrstvami společnosti bez ohledu na vzdělání nebo zaměstnání. Svědčí o tom o aktuální případ projednávaný před jedním z jihomoravských okresních soudů.

Bez sexu neuvidíš syna

Podle státního zástupce manžel dlouhé měsíce týral manželku, velmi úspěšnou podnikatelku a vrcholovou manažerku, kterou se nakonec podle obžaloby pokusil i znásilnit. Muži, jenž veškerou vinu popírá a upozorňuje na to, že celý proces může být součástí boje o jejich syna, hrozí až pět let vězení.

Podle ženy byly poslední měsíce dvanáctiletého manželství doslova utrpením. Manžel ji prý nutil k pohlavnímu styku a jako „páku“ k prosazení svého měl používat jejich syna.

„Když jsem mu nechtěla být po vůli, tak si ke mně stoupl a řekl, že když nebudu do pěti minut v ložnici, tak svého syna už neuvidím. Cítila jsem z jeho strany reálné ohrožení, bylo to pro mě traumatizující a bolestivé,“ řekla před soudem žena.

Vše mělo vyvrcholit před rokem, kdy si měl manžel počíhat na ženu před koupelnou. „Chtěl sex, křičel na mě, lomcoval se mnou, snažil se mi servat župan. Já jsem prosila, ať mě nechá, že přece neznásilní matku svého syna. Nechal mě, ale řekl, že to bude pokračovat, že má právo si vzít, na co má nárok,“ dodala.

„Bylo to pro mě velice pokořující, zavolala jsem proto poté na policii. Po výslechu jsem skončila v nemocnici s kapačkou a sádrou na ruce. Není to žádná msta, věděla jsem, že by přišel i další večer a že by to udělal. Tohle bylo poprvé, co jsem si řekla o pomoc,“ popsala.

„Msta mé ženy“

Naprosto opačný pohled na soužití nabídl obžalovaný muž. „Nic z toho není pravda, o ženu i syna jsem se dobře staral. Nikdy jsem na ni nebyl zlý ani agresivní, natož abych ji nutil k sexu nebo se ji pokusil znásilnit. Stalo se jen to, že jsme měli hádku o stavu našeho manželství,“ prohlásil.

„Je to msta mojí bývalé ženy za to, že jsem si našel novou partnerku. Nechce, abych dostal syna do své péče. Já jsem totiž pracoval z domova, byl jsem se synem od malička, zatímco ona budovala firmu. Já jsem byl žena v domácnosti. Myslím, že když se dozvěděla, že by jí syna automaticky nedali po rozvodu do péče, začala chystat plán. Mám za to, že se rozhodla se mnou zatočit a jako tvrdá manažerka do toho jde ostře,“ nastínil svou verzi.

Už před několika měsíci Právo přineslo informaci, že státní zastupitelství upozornilo na růst počtu obvinění spojených se sexuálním zneužíváním dětí, která jsou ovšem často pouze součástí rozvodového řízení a boje o děti. Smyšlená obvinění pak zahlcují vyšetřovatele. [celá zpráva]