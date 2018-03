ON-LINE: Miloš Zeman složil prezidentský slib

14:57 - Prezident by se měl nyní přesunout do katedrály svatého Víta, kde by měl uctít památku svatého Václava.

14:52 - Schůze obou komor byla ukončena. Vojáci odnesli za zvuku fanfár z opery Libuše prezidentskou standartu. Odchází i prezident Zeman.

14:48 - Po Zemanovi vystoupil s projevem šéf Sněmovny Radek Vondráček.

14:45 - „Rozhodl jsem se žít minimálně do 90 let, a pokud mne pozvete, jsem připraven se minimálně třikrát zúčastnit inaugurace svých nástupců,” uzavřel Zeman svůj projev. Ke slovům o dožití jej přiměla anketa na jednom internetovém serveru.

14:45 - „Pokud se chceme stát Švýcarskem, měli bychom přijmout i jeho pravidla,” uvedl Zeman s poukazem na referenda. Prezident opět zmínil své oblíbené panašování, při němž by lidé mohli vybírat kandidáty z více kandidátních listin. Dalším tradičním tématem je zavedení povinné volební účasti.

14:41 - Podle Zemana je bizarní, když se politici vlichocují občanům a pak na ně zapomenou. Podporuje proto přímou volbu starostů, hejtmanů a primátorů.

14:37 - „Hodlám samozřejmě pokračovat v tom, co jsem dělal v minulosti,” zahájil Zeman další část projevu.

Hodlá se podle svých slov věnovat občanské angažovanosti. Jedná se mu o participaci občanů na veřejném dění.

14:33 - Miroslava Němcová (ODS) a někteří další pravicoví poslanci odcházejí ze sálu.

Miroslava Němcová odchází z inaugurace prezidenta Miloše Zemana.

FOTO: Právo

14:32 - Zeman se pustil rovněž do „kritiky mediální sféry”. Vedle Bakalových médií se prezident v inauguračním projevu naváží do České televize.

14:28 - Zeman se v projevu vyslovil proti Zdeňku Bakalovi, jehož dlouhodobě spojuje s „tunelováním OKD”.

„Je u nás ještě jedna černá skvrna. A ta se jmenuje Zdeněk Bakala,“ prohlásil prezident s odkazem na ekonomickou kriminalitu.

14:23 - Zeman se vrátil i ke svému prvnímu inauguračnímu projevu. Zatímco před pěti lety se vymezil vůči Dělnické straně sociální spravedlnosti, nyní uvedl, že prezident by neměl příliš zasahovat do politické struktury. Podle něj nejsou politické strany první a druhé kategorie. Slova o DSSS prý byla výjimkou.

14:22 - Další část projevu Zeman věnoval ekonomické diplomacii a jednání s představiteli vlády.

14:20 - Zeman prohlásil, že zjistil, že za posledních pět let absolvoval více než čtyři tisíce setkání. „Prezident by neměl být uzavřen za hradbami Pražského hradu nebo za zdmi lánského zámku,“ pochválil se.

„Bez kontaktu s občany není prezident plnohodnotný,“ dodal Zeman.

14:18 - Zeman opakovaně zdůrazňuje svá setkání s občany, která absolvoval během cest do krajů.

14:16 - „I když formálních povinností tohoto typu jsou desítky, zastávám názor, že prezident by si měl zvolit ještě další téma, které by ho provázelo celou dobu výkonu funkce. Takovým tématem pro mě bylo setkávání s občany,“ pokračoval.

14:14 - Zeman zahájil svůj projev.

„Předstupuji před vás podruhé s inauguračním projevem. Považuji za správné, abych v první části svého dnešního vystoupení se pokusil zhodnotit, co se v uplynulých letech podařilo, ale co se také nepodařilo. Ve druhé části bych vás rád seznámil se svojí představou výkonu prezidentské funkce v dalším pětiletí,“ řekl v úvodu Zeman.

14:12 - Po složení slibu následuje státní hymna. Zazněly rovněž salvy z děl, která byla na Petříně.

Miloš Zeman s šéfem Senátu Milanem Štěchem

FOTO: Jan Handrejch, Právo

14:09 - Zeman složil prezidentský slib do rukou šéfa Senátu Milana Štěcha.

14:08 - „Slib prezidenta republiky je jediným bodem této schůze,” uvedl Vondráček.

14:07 - Předseda Sněmovny Radek Vondráček zahájil společnou schůzi obou komor.

14:04 - Do sálu za doprovodu manželky vstoupil prezident Miloš Zeman. Zastavil se u kardinála Dominika Duky, s nímž si potřásl rukou.

14:02 - Hradní stráž přináší prezidentskou standartu.

14:00 - Ceremoniál začíná přinesením historických bojových praporů.

13:58 - Do sálu již dorazil bývalý prezident Václav Klaus s chotí Livií i manželka Václava Havla, Dagmar Havlová.

13:53 - V sále již je vše připraveno na začátek inaugurace.

13:50 - Limuzína již prezidenta přivezla před Vladislavský sál.

Slib prezident složí do rukou předsedy Senátu Milana Štěcha (ČSSD) při mimořádné schůzi obou komor parlamentu. Tu povede předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO).

Slavnostní ceremoniál bude zahájen příchodem historických bojových praporů, prezidentské standarty a státní vlajky, přineseny také budou výtisky současné Ústavy a československé Ústavy z roku 1920. Za zvuků fanfáry Valentina Haussmanna přijde do sálu Zeman se svou manželkou i dcerou a posadí se do první řady.

Předseda Sněmovny poté zahájí schůzi poslanců a senátorů a oznámí, že jediným jejím bodem je složení slibu nově zvoleného prezidenta.

Video

Ivana Zemanová rozdává lidem na Hradě koláčky

Kolem 13. hodiny přinesla Ivana Zemanová podporovatelům svého muže na třetí nádvoří koláčky, které údajně sama pekla s lánskými kuchaři. Podporovatelů tam v tu chvíli byly jen asi dvě desítky, nabídla tedy také turistům a novinářům. Kancelář Hradu rozdává lidem české vlaječky.

Proti Zemanovi demonstrovalo na Hradčanském náměstí několik desítek lidí. Prezidentovi chtěli připomenout, že musí dodržovat Ústavu. Demonstranty cestou na inauguraci přišli pozdravit někteří poslanci. Dorazila za nimi Miroslava Němcová (ODS), či Karel Schwarzenberg s Miroslavem Kalouskem (oba TOP 09).

Podporovatelé Miloše Zemana na Pražském hradě před inaugurací

FOTO: Renáta Bohuslavová, Novinky

Masarykovo křeslo a Vondráčkovo pero



Slib prezident podepíše perem darovaným od předsedy Sněmovny. Bude při té příležitosti sedět v křesle, které používal první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk a jehož autorem je slovinský architekt Josip Plečnik.

Po podepsání pronese krátký projev a vojáci poté tradičně z Petřína během státní hymny vypálí 21 čestných dělových salv. Poté společně s manželkou Ivanou a dcerou Kateřinou odejdou za zvuku Libuše z Vladislavského sálu do Zlaté brány katedrály sv. Víta, kde prezident uctí památku sv. Václava. Následovat by mělo i setkání s hosty ve Španělském sále.

Protest proti Miloši Zemanovi na Hradčanském náměstí před inaugurací

FOTO: Novinky

Na zhruba hodinový ceremoniál bylo pozváno až 700 hostů včetně poslanců, senátorů i diplomatů. Pozvánky posílal předseda Sněmovny Vondráček. Na jeho osobu se tak snesla kritika za nepozvání některých rektorů, hejtmanů nebo europoslanců. [celá zpráva]

Podle předsedy Senátu Štěcha se dle zvyklostí ale jedná o hosty hradní kanceláře. Ačkoliv Vondráček zpětně pozvánky rozeslal všem, například rektor brněnské univerzity Mikuláš Bek stejně nedorazí.

Uzavření Hradu i protesty odpůrců



Celý slavnostní akt podle informací z Hradu budou moct lidé sledovat na velkoplošné obrazovce na Hradčanském náměstí a zvuk by měl být přenášen i na třetí nádvoří. Na obou místech by měly být lidem podle hradního protokoláře Vladimíra Kruliše nabízeny čaj a koláčky, které upekla Ivana Zemanová.

V rámci inaugurace se však očekává i několik protestních akcí Zemanových odpůrců. První jsou plánované v Jelení ulici u Mariánských hradeb a právě na Hradčanském náměstí. Očekává se ale i řada neplánovaných protestů nebo naopak příjezd Zemanových podporovatelů.

Miloš Zeman skládá prezidentský slib v roce 2013.

FOTO: Petr Horník, Právo

Celá inaugurace by měla končit kolem 16. hodiny a až do té doby se musí návštěvníci Hradu připravit na zvýšená bezpečnostní opatření.

Proti minulé inauguraci Hrad vypustil několik bodů. Konat se například nebude vojenská přehlídka, Zeman také nebude pokládat květiny u sochy prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Jeho památku si připomněl položením věnce už ve středu v Lánech u jeho hrobu, tedy na výročí narození Masaryka.