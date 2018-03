Inaugurační schůze obou komor Parlamentu, na níž se má po svém znovuzvolení ujmout nového mandátu prezident Miloš Zeman, se koná ve čtvrtek 8. března na pražském Hradě, nejedná se však o hradní akci. Povede ji předseda Sněmovny.

Ten také zval hosty, třeba rektor Masarykovy Univerzity Mikuláš Bek však pozvánku nedostal.

Bek, který má v posledních letech s prezidentem a jeho kanceláří napjaté vztahy, řekl, že na nepozvání z kanceláře Hradu si už zvykl a nemusí díky tomu řešit vnitřní dilema mezi loajalitou vůči státu a nedůvěrou k tomu, kdo jej reprezentuje.

„Jsem ale nemile překvapen tím, že se před vrtochy hlavy státu nyní sklání i předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček, který na společnou schůzi obou komor Parlamentu ve Vladislavském sále zve a od nějž také pozvánka nedorazila. Netušil jsem, že kromě sporu s prezidentem Zemanem mám spor i s Parlamentem České republiky,” řekl ČTK.

Miloš Zeman v roce 2013 při podpisu prezidentského slibu

FOTO: Milan Malíček, Právo

Nad Vondráčkovým počínáním se pozastavují i poslanci. „Chci věřit tomu, že stále ještě může pozvat všechny rektory na tuto mimořádnou událost s omluvou, že chybu udělala nějaká účetní,” poznamenal k tomu předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

K tomu, aby udělal vše pro nápravu situace, Vondráčka vyzvali i ostatní poslanci z ODS, Pirátů, lidovců nebo KSČM.

Předseda lidoveckých poslanců Jan Bartošek uvedl, že podle jeho informací nebyli pozváni ani všichni hejtmani, z nichž někteří vystoupili při letošní prezidentské volbě proti Zemanovu znovuzvolení. Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa pozvánku nedostali europoslanci.

Vondráček: Budu volat na Hrad



Vondráček poslancům přiznal, že se nejedná o administrativní nedopatření. „Hosty zval hostitel, což je hradní protokol. Je mi nepříjemné, že v tom figurují pozvánky, kde figuruji já. Budu volat na Hrad,” vysvětloval situaci poslancům Vondráček.

Rektor brněnské Masarykovy univerzity Mikuláš Bek během projevu 17. listopadu 2017 na pražském Albertově.

FOTO: Petr Horník, Právo

„Situaci považuji za vážnou. Není možné, aby předseda Sněmovny zval další hosty, kteří vykonávají veřejné funkce, a vybíral je v souladu s rozhodnutím pana prezidenta,” komentoval situaci předseda ODS Petr Fiala.

Podle Miroslava Kalouska je nepřípustné, aby poradci Miloše Zemana Martin Nejedlý a Vratislav Mynář zasahovali do toho, co je v pravomoci Poslanecké sněmovny. Zda to tak skutečně bylo, tiskový mluvčí Hradu Jiří Ovčáček říct nechtěl.

„Okruh pozvaných a nepozvaných osob nebudeme komentovat,” napsal Novinkám Ovčáček.

Rektoři účast odvolávají



Bez ohledu na to, jestli ještě dojde k rozeslání pozvánek, nebo ne, někteří rektoři budou na Hradě chybět. Z účasti se omluvili například rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, který bude v té době v zahraničí, nebo Jaroslav Miller z Univerzity Palackého v Olomouci, který má dovolenou.

Pracovními povinnostmi svou neúčast zdůvodnili rektor Ostravské univerzity Jan Lata, šéf Západočeské univerzity v Plzni Miroslav Holeček či rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina, který pozvánku dostal v pondělí. „Má výuku a další pracovní program, který nelze již ze dne na den měnit,” uvedl mluvčí liberecké univerzity Radek Pirkl.

Další rektoři, jako například hlava Univerzity Pardubice Jiří Málek či rektor Univerzity Hradec Králové Kamil Kuča, se nezúčastní kvůli nemoci. Václav Báča z Vysoké školy polytechnické Jihlava svou neúčast odmítl komentovat.

Z brněnských rektorů účast na inauguraci prezidenta zvažuje nově zvolená rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová. Pozvánka došla i rektorovi Vysokého učení technického Petru Štěpánkovi, který má však v tomto termínu dlouho plánovanou zahraniční dovolenou. Z inaugurace se omluvil i rektor Janáčkovy akademie múzických umění Petr Oslzlý, jenž otevřeně podpořil při prezidentské volbě Jiřího Drahoše.

„Nepůjdu tam, protože jsem se dověděl, že pan rektor Bek pozvánku nedostal,” řekl rektor České zemědělské univerzity v Praze Petr Sklenička, který byl členem Drahošova expertního týmu. Podobně reagoval rektor Jihočeské univerzity Tomáš Machula.

Napjaté vztahy



Rektoři měli se Zemanem v posledních letech napjaté vztahy. Nelíbilo se jim, že prezident odmítl podepsat jmenování tří navržených profesorů a že kvůli osobním sporům nepozval na předávání státních vyznamenání 28. října na Pražský hrad rektora Beka a bývalého šéfa Jihočeské univerzity Libora Grubhoffera.

Od roku 2014 se proto slavnostního ceremoniálu přestali účastnit.