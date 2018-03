V pátek, kdy se hlasovalo o Ondráčkovi, svůj hlas neodevzdalo celkem 23 poslanců z řad ODS, Pirátů, ČSSD, lidovců, TOP 09 a hnutí STAN. Toho si všiml Babiš.

„Tohle jsem zjistil po hlasování: z řad „demokratických stran“ chybělo neuvěřitelných 23 poslanců. A Zdeněk Ondráček byl zvolen o dva hlasy. Největší absenci měli překvapivě poslanci z ČSSD, TOP 09 a Piráti,“ uvedl Babiš.

„Pokud na tom takzvanému Demokratickému bloku tak záleželo, měli aspoň dva poslanci přijít do práce,“ dodal. Pro Ondráčka v pátek hlasovalo 79 poslanců, kvórum pro zvolení bylo 78.

Babiš v pondělí ve Zlíně, kde jedná vláda, uznal, že hlasování mohlo dopadnout jinak. „Včera jsem vyzval pana Ondráčka, i když on se v minulosti omlouval, jestli nemůže ještě jednou zvážit tu omluvu, aby byl klid. Je pravda, že pokud bychom byli velice důrazní, tak asi by to tak nedopadlo. Na druhé straně je jasné, že to nebylo zvoleno jenom našimi hlasy,“ uvedl Babiš.

Nařčené strany ale jakékoli pochybení nepřipouštějí. „My jsme udělali vše, co jsme v danou chvíli mohli. Nominovali jsme na předsedu komise Mikuláše Ferjenčíka. Dovezli jsme jednoho poslance po operaci,“ popisoval Novinkám šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš

FOTO: Novinky

Dodal, že tři pirátští poslanci byli z výkonu své funkce na zahraničních cestách v Bruselu a Kodani. „Omluveni byli dva – jeden z nemoci a druhý pro docela citlivé rodinné důvody,“ zdůraznil Bartoš.

Dodal, že Ondráčka zvolili poslanci KSČM, SPD a ANO. „Ať si to Andrej Babiš nebo Marek Prchal (Babišův PR poradce – pozn. red.) otáčí, jakým chce způsobem. Hlasování navíc nebylo původně na programu v pátek, přesunulo se to. To je mediální obraz, který vytváří Andrej Babiš, že byl Ondráček zvolen díky opozičním stranám,“ prohlásil Bartoš.

Andrej Babiš se jenom vymlouvá, zavinilo to jeho hnutí Zbyněk Stanjura, předseda poslanců ODS

Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura označil Babišovo tvrzení za pokrytecké a komické. „Už jen to, jak používá demokratické strany, jako kdyby to byla nadávka. Zapomněl, že skoro 50 poslanců ANO volilo Ondráčka. Vyděsila ho reakce veřejnosti, že ví, že se chystají demonstrace. Je to nevěrohodné, až směšné,“ řekl Stanjura.

Šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Chybějící poslanec ODS Jan Bauer byl na zahraniční služební cestě, konkrétně na misi OBSE, sdělil Stanjura. Stanislav Blaha byl na plánované operaci.

„Andrej Babiš zastírá se to podstatné. Šedesát sedm nekomunistických poslanců hlasovalo pro Ondráčka a z toho drtivá většina musela být z hnutí ANO. Andrej Babiš se jenom vymlouvá, zavinilo to jeho hnutí,“ doplnil Stanjura.

Zahraniční cesty, chřipková epidemie



Z 15 poslanců ČSSD jich podle informací z volební komise v pátek přišlo hlasovat jen šest. Podle předsedy poslaneckého klubu soc. dem. Jana Chvojky měl každý z absentujících poslanců omluvitelný důvod.

„Někdo byl na dlouhodobě plánované zahraniční cestě, ze které neměl šanci se vrátit. Někdo byl bohužel nemocný, řádí chřipková epidemie. Tudíž poslanci na plénu nemohli být,“ vysvětloval Chvojka.

Podle něj je potřeba si uvědomit, že koalice SPD, KSČM a ANO má ve Sněmovně většinu. „S tím ČSSD nic neudělá,“ podotkl.

Benešík: Zloděj křičí chyťte zloděje



Babišova argumentace pobouřila předsedu výboru pro evropské záležitosti Ondřeje Benešíka (KDU-ČSL). Na Facebooku uvedl, že ve čtvrtek a v pátek se na výslovné požádání předsedy Sněmovny Radka Vondráčka (ANO) účastnil zasedání V4 v Budapešti.

„Na akci jsme byli pozváni a s účastí souhlasili dávno předtím, než byl znám program schůze Sněmovny, tedy i zařazení volby komunisty Ondráčka. Patřím tedy mezi ty poslance, o kterých Andrej Babiš tvrdí, že ten den nebyli v práci a kvůli kterým byl Ondráček zvolen předsedou komise. Zloděj křičí chyťte zloděje,“ napsal Benešík.

Absenci tří poslanců TOP 09 vysvětlila Novinkám první místopředsedkyně strany Markéta Adamová Pekarová. „Byli řádně omluveni. Původně měla volba proběhnout 7. března, ale bylo to předřazeno. Tak rychle nebyli někteří schopni změnit dlouho plánovaný program,“ řekla.

První místopředsedkyně TOP 09 Markéta Adamová Pekarová

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Karel Schwarzenberg ve Sněmovně chyběl kvůli nemoci, lékař Vlastimil Válek byl na dlouhodobě plánované konferenci ve Vídni a František Vácha, který působí jako děkan Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, byl na promocích.

Adamová Pekarová podotkla, že se neustále mluví o absenci demokratických stran, ale už se opomíjí, že chyběli i poslanci ANO, KSČM a SPD. „Výsledek by takový byl, i kdyby tam byli všichni. Mrzí mě to, nechci se vymlouvat. Omlouvám se našim voličům, ale musí se uvádět všechna fakta,“ konstatovala poslankyně.

Z hnutí ANO v pátek chybělo 15 poslanců, z KSČM nehlasovali čtyři poslanci a z SPD tři.