Národní ústav duševního zdraví vznikl v roce 2015 transformací z Psychiatrického centra Praha. Od stejného roku sídlí v nově postaveném areálu v Klecanech. Ústav vznikl hlavně s pomocí evropských dotací, vybudování centra v Klecanech stálo přibližně 700 miliónů korun a spuštění provozu vyšlo na dalších zhruba 200 miliónů korun.

Náklady na provoz dosáhly v roce 2016 přibližně 220 miliónů korun, zatím z více než čtvrtiny jsou financovány z Národního programu udržitelnosti spadajícího pod ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. V roce 2016 z něj ústav dostal 60 miliónů korun, další peníze mají následovat. „V roce 2020 bude ale program ukončen a ústav přijde o jediný zásadní garantovaný zdroj příjmů,” upozornil NKÚ.

„Pokud se situace nevyřeší, bude ústav závislý už jen především na nezaručených příjmech z grantů,” uvedli kontroloři. Ústav totiž pravidelný příspěvek od svého zřizovatele ministerstva zdravotnictví nedostává, jen v roce 2016 získal od ministerstva jednorázově 25 miliónů korun, připomněl NKÚ.

Mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová uvedla, že letos ministerstvo ústavu poskytlo příspěvek 52 miliónů korun. „Dále budou probíhat koncepční jednání ohledně dalšího směřování ústavu a nastavení nového modelu jeho financování,” dodala. Ministerstvo podle ní plánuje ústav více zapojit do práce na reformě psychiatrické péče.

Chybějící kontrola



Kontrola odhalila i účetní nedostatky. Jejich příčinou bylo podle NKÚ i to, že v ústavu nebyl zaveden účinný vnitřní kontrolní systém. Kontroloři prověřili nákup 23 položek zdravotnického a dalšího vybavení. Ani v jednom případě se ještě před nákupem neuskutečnila finanční kontrola a interní audit zajišťoval ústav pomocí externího dodavatele. Zprávy z provedených kontrol ale podle NKÚ neodpovídají tomu, jak by měl výstup interního auditu vypadat. Ústav by se měl na vnitřní kontrolu zaměřit, zrevidovat příslušné předpisy a nastavit pravidla tam, kde chybí, doporučili kontroloři.

Podle Štěpanyové reagoval ústav na zjištěné nedostatky již v průběhu kontroly přijetím nápravných opatření. „Byly aktualizovány a nově vytvořeny vnitřní předpisy v oblasti kontrolních mechanismů a byl jmenován interní auditor v souladu s požadavky NKÚ,” uvedla.